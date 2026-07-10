Ông Hun Sen gửi thông điệp mới về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan

Ông Hun Sen cho rằng việc tuân thủ luật pháp quốc tế, các hiệp ước hiện hành và phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế là hướng đi bền vững duy nhất để giải quyết vấn đề biên giới.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một thông điệp được chia sẻ vào ngày 9/7, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã giới thiệu bản dịch không chính thức bằng tiếng Khmer của một bài báo do học giả về quan hệ quốc tế và an ninh người Thái Lan Surachart Bamrungsuk viết, có tựa đề “Một câu chuyện cũ vẫn còn phù hợp: Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế”.

Bài báo xem xét lại ý nghĩa của phán quyết năm 1962 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về vụ tranh chấp đền Preah Vihear (còn Thái Lan gọi là Phra Viharn) trong bối cảnh căng thẳng biên giới hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Hun Sen cho biết ông chia sẻ bài báo đã được dịch này vì lợi ích của người dân Campuchia và Thái Lan mà không đưa thêm bất kỳ bình luận nào của riêng mình, đồng thời khuyến khích người dân ở cả hai nước xem xét kỹ nội dung bài báo.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho rằng việc tôn trọng luật pháp quốc tế, các hiệp ước hiện hành và các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vẫn là con đường bền vững duy nhất để giải quyết vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan kéo dài nhiều năm. Ảnh: Facebook/dth

Bài báo lập luận rằng một trong những mục đích cơ bản của việc phân định biên giới là để đảm bảo sự chắc chắn, ổn định và hòa bình lâu dài giữa các quốc gia láng giềng. Bài báo trích dẫn phán quyết năm 1962 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), trong đó nêu rõ rằng các đường biên giới đã được thiết lập không nên bị thách thức hoặc sửa đổi vô tận mỗi khi một bên sau đó phát hiện ra những thiếu sót được cho là có trong các thỏa thuận trước đó.

Theo bài báo, việc mở lại các thỏa thuận biên giới đã được dàn xếp sẽ tạo ra sự bất ổn kéo dài, làm tăng nguy cơ tranh chấp lãnh thổ và có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Bài báo nhấn mạnh rằng các hiệp ước, bản đồ được công nhận chính thức và các thỏa thuận pháp lý được cả hai bên phê chuẩn phải là cơ sở chính để giải quyết mọi bất đồng.

Bài báo cũng cảnh báo không nên dựa vào lực lượng quân sự để giải quyết tranh chấp biên giới, lưu ý rằng luật pháp quốc tế không công nhận những thay đổi lãnh thổ đạt được thông qua vũ lực. Bài báo khẳng định rằng ngay cả khi có sự kiểm soát quân sự tạm thời, bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải quay trở lại các nguyên tắc pháp lý được quốc tế công nhận và các thỏa thuận biên giới đã được thống nhất.

Tác giả bài báo nhấn mạnh rằng các vấn đề kỹ thuật phát sinh từ những thay đổi về địa lý hoặc các đoạn biên giới không rõ ràng nên được giải quyết thông qua các cơ chế song phương, đặc biệt là Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (JBC), thay vì thông qua đối đầu.

Thông qua việc chia sẻ bài báo, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhắc lại rằng đối thoại hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng các văn kiện pháp lý đã được thỏa thuận trước đó vẫn là điều thiết yếu để bảo vệ sự ổn định khu vực và ngăn chặn các tranh chấp biên giới leo thang thành xung đột rộng hơn.