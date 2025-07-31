HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ông Hoàng Nam Tiến, phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT, đột ngột qua đời ở tuổi 56

Hải My |

Thông tin này đang khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, Tập đoàn FPT xác nhận, Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường đại học FPT Hoàng Nam Tiến vừa đột ngột qua đời lúc 16h10 ngày 31/7 vì đột quỵ và ngừng tim ngoại viện.

Thông tin này khiến nhiều người yêu mến ông Hoàng Nam Tiến vô cùng bàng hoàng, thương tiếc. Bởi trước đó, ông vẫn đang hoạt động rất tích cực cả trên MXH và công việc ngoài đời. Cũng theo Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 31/7, ông vẫn đang chuẩn bị kế hoạch cho một buổi ghi hình diễn ra vào buổi chiều để chia sẻ về cuốn sáng mới viết.

Trên trang cá nhân của ông Hoàng Nam Tiến, nhiều độc giả, học sinh, người thân, bạn bè và các đối tác đã gửi lời chia buồn, tiễn biệt. Tất cả đều bày tỏ rất sốc vì sự ra đi đột ngột này của “giáo Tiến”.

Ông Hoàng Nam Tiến, phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT, đột ngột qua đời ở tuổi 56 - Ảnh 1.

Chú thích ảnh

Ông Hoàng Nam Tiến, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Ông nguyên là Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom - Tập đoàn FPT. Hiện ông là phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT, phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học.

Năm 1993, ông gia nhập FPT, làm việc tại đây liên tục trong 30 năm và được coi là một nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công của Tập đoàn. Với nhiều người, ông được yêu thích là một nhà quản trị, một chuyên gia công nghệ, cố vấn trong hoạt động khởi nghiệp cho nhiều công ty, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà giáo, một diễn giả, một người viết sách được nhiều người mến mộ.

Hoàng Nam Tiến

tập đoàn FPT

