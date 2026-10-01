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Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám

Đinh Anh
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Nhiều thực khách đã phải xếp hàng dài để trải nghiệm mô hình cà phê mới của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao đang diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM từ ngày 8 đến 11/10/2026, quy tụ nhiều doanh nghiệp Việt cùng các hoạt động trải nghiệm, kết nối người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung Nguyên Legend (do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập) cũng tham gia với không gian trải nghiệm cà phê, trong đó đáng chú ý là mô hình Speed Coffee – hình thức kinh doanh mới đang được tập đoàn triển khai.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám - Ảnh 1.

Gian hàng của Trung Nguyên Legend. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Theo thông tin do Trung Nguyên Legend chia sẻ, tại lễ hội, doanh nghiệp bố trí gian hàng B4, cổng Hai Bà Trưng và xe Speed Coffee D5, cổng Võ Thị Sáu trong khuôn viên Công viên Lê Văn Tám.

Tại đây, khách tham quan có thể khám phá mô hình Speed Coffee với thông điệp “The Power of Discovery - Sức Mạnh Khai Phá”, đồng thời thưởng thức cà phê và bánh mì nóng giòn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán cà phê vỉa hè, bánh mì nóng giòn tại Công viên Lê Văn Tám - Ảnh 2.

Dòng người xếp hàng để thử trải nghiệm mô hình cà phê mới của Trung Nguyên Legend. Ảnh: Trung Nguyên Legend

Bên cạnh đó, Trung Nguyên Legend cho biết khách tham quan còn được trải nghiệm miễn phí thế hệ cà phê hòa tan Rang xay đặc biệt với 3 hương vị gồm Trung Nguyên Legend Classic đậm đà, Cappuccino Hazelnut béo bùi cùng lớp foam sữa mịn màng và Americano.

Theo đó, Speed Coffee là mô hình bán cà phê mới được Trung Nguyên Legend đưa vào vận hành tại TP.HCM trong năm 2026. Khác với các không gian cà phê truyền thống, mô hình sử dụng xe tải nhỏ được thiết kế như một kiosk di động, phần thùng xe có thể mở thành quầy phục vụ tại bất kỳ vị trí nào. Thực đơn cũng được tinh giản, tập trung vào cà phê và bánh mì, hướng tới nhu cầu mua nhanh, mang đi.

Việc đưa Speed Coffee tới một sự kiện đông người như Lễ hội 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao giúp mô hình này tiếp cận trực tiếp hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là dịp để Trung Nguyên Legend giới thiệu một cách tiếp cận mới trong việc đưa sản phẩm cà phê đến khách hàng, bên cạnh hệ thống cửa hàng và các dòng sản phẩm đóng gói.

Trước đó, Speed Coffee thuộc Trung Nguyên Legend đã xuất hiện tại một số địa điểm ở TP.HCM.

Tags

Trung Nguyên

Đặng Lê Nguyên Vũ

công viên Lê Văn Tám

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