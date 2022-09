Ông bố 2 con hơn 4 năm vượt qua nỗi sợ bệnh ung thư bằng sự lạc quan

Trong 1 lần đi khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan, anh Giang (sinh năm 1981, sống tại TPHCM) bất ngờ phát hiện bản thân mắc ung thư đại tràng giai đoạn 2, mặc dù 6 tháng trước đó anh cũng đi kiểm tra sức khỏe.

Anh Giang chia sẻ: "Tháng 4/2018, khi phát hiện mắc ung thư đại tràng, tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Trước đó vài tháng, tôi có những dấu hiệu đau bụng, đại tiện ra máu liên tục trong một tuần. Một người bạn làm bác sĩ có khuyên tôi đi khám nhưng tôi vẫn chủ quan và nghĩ chắc bị trĩ. Tôi mua thuốc uống về uống thì hết triệu chứng này nhưng sau đó lại đi ra máu. Tôi không nghĩ đó lại là dấu hiệu của ung thư".

Với tâm lý hoang mang, lo sợ và có cả suy nghĩ tiêu cực khi bản thân mắc căn bệnh nguy hiểm, anh Giang bắt đầu thông báo cho từng người thân trong gia đình. Ai cũng bàng hoàng và hoảng hốt, đặc biệt là vợ anh. Khi biết tin này, chị sốc và suy sụp tinh thần. Nhưng với tình yêu thương dành cho chồng và nghĩ đến hạnh phúc gia đình cũng như tương lai của các con, hai vợ chồng bắt tay ngay vào việc tìm hiểu về các phác đồ điều trị căn bệnh hiểm nghèo này. Sau khi tham khảo mọi phương án, anh Giang quyết định bay ra Hà Nội nhập viện, phẫu thuật và xác định điều trị dài hạn.

Là một người lạc quan, anh Giang cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi phát hiện mình bị ung thư. Ảnh: NVCC.

"Trong cái rủi có cái may"

Tại bệnh viện, anh Giang được tiến hành phẫu thuật khối u 15cm. Ca mổ kéo dài 4 tiếng, tiếp liên tục 3 bịch máu. Thật may mắn cuộc phẫu thuật thành công, anh không phải đặt hậu môn nhân tạo.

"Phẫu thuật ổn định xong, do mức độ cần thiết, tôi được sắp xếp ưu tiên nằm ở phòng Hậu phẫu điều trị hồi phục trong vòng 1 tháng, sau đó về nhà ăn uống bồi bổ. 2 tuần sau tôi bước vào đợt hóa chất đầu tiên. Cảm giác mệt mỏi, chán ăn,… chắc ai điều trị ung thư sẽ phải trải qua. May mắn tôi được bố mẹ, anh trai cùng họ hàng 2 bên sống tại Hà Nội chăm sóc tận tình; các y, bác sĩ quan tâm động viên và tạo điều kiện điều trị tốt. Từ khi biết tôi bị bệnh, bố tôi là người quan tâm động viên tôi nhiều nhất, bố tìm hiểu chế độ ăn uống, tìm hiểu phương án chữa bệnh tốt nhất dành cho tôi. Bố luôn lo lắng mọi thứ mặc dù tuổi ông đã cao. Mọi thứ diễn ra với tôi bên cạnh may mắn là sự quan tâm chia sẻ, động viên của gia đình,… Đó là nguồn động lực lớn lao để tôi cố gắng", anh Giang chia sẻ.

Từ đó, cứ 3 tháng anh Giang lại ra Hà Nội tái khám 1 lần, sau đó lại trở về miền Nam với công việc và gia đình nhỏ. Cuộc sống hơn 4 năm là một Chiến binh K theo anh chia sẻ là ‘trong cái rủi vẫn có cái may’.

"4 tiếng mổ, 3 bịch máu trong lúc phẫu thuật cùng 18 lần truyền hóa chất, khiến tính cách tôi thay đổi nhiều. Tôi hay nổi cáu và giận dỗi, quát mắng vợ, nhưng hơn ai hết, cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng tính khí thất thường của tôi và luôn ở bên, động viên tôi vượt qua", anh Giang tâm sự.

Hơn 4 năm qua, anh cũng thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt không tốt để giữ bệnh ở mức ổn định. Chẳng hạn như trước khi mắc bệnh, anh Giang là một người ăn nhiều, ăn khỏe. Anh còn nhớ: "Những lần ra Hà Nội truyền hóa chất, trước khi vào viện tôi có thể ăn 2 bát phở hoặc bún. Cân nặng của tôi khi ấy vượt ngưỡng 80kg. Ấy thế mà hiện tại, sau hơn 4 năm, tôi đã giảm được hơn 20kg và hiện tại số cân còn hơn 60kg", anh Giang kể.

Ngoài ra, anh Giang còn được bác sĩ khuyên nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, và ít ăn thịt đỏ, đồ muối chua, đồ hun khói, đồ chiên rán; hạn chế hút thuốc, rượu bia; chăm chỉ vận động; uống nhiều nước. Những bài tập của anh nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều vì anh vẫn phải đặt buồng truyền hóa chất trong da. Thay vì trước kia anh đá bóng và đánh cầu lông, thì hiện tại hàng ngày anh duy trì đi bộ, đạp xe và khám phá các vùng đất mới, thay đổi môi trường, học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như có những trải nghiệm cho bản thân.

"Tập thể dục đúng cách mỗi ngày có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn, giúp cơ thể luôn trong tình trạng khỏe mạnh cùng sức đề kháng tốt. Trong khi đó, khỏe mạnh cũng là cách chống lại sự tấn công của ung thư. Bác sĩ có tư vấn cho tôi, luôn duy trì tập thể dục hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhằm đẩy lùi bệnh tật", anh Giang nói.

Đến hiện tại, các chỉ số xét nghiệm của anh Giang ổn định. Anh thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để biết tình hình sức khỏe của bản thân.

Với tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt bậc cũng như kỷ luật với bản thân trong việc sống vui, khỏe, có ích, đúng với tinh thần của một chiến binh K, anh Giang luôn tin tưởng vào chính sự chuyển hóa bệnh tật của mình và lan tỏa được năng lượng tích cực này đến với những người đồng bệnh.

