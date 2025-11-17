HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ớn lạnh cảnh con đỉa sống trong mũi người phụ nữ suốt 3 tuần

Bác sĩ đã gắp con đỉa dài khoảng 6 cm ra khỏi mũi của một người phụ nữ ở xã Trà Liên - Đà Nẵng.

Ngày 17-11, Bệnh viện Thái Bình Dương Tiên Phước (xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) cho biết vừa gắp thành công một con đỉa sống ký sinh trong mũi người phụ nữ.

Theo đó, sáng cùng ngày, bệnh nhân L.T.L (72 tuổi; trú xã Trà Liên, TP Đà Nẵng) đến Bệnh Viện Thái Bình Dương Tiên Phước khám với tình trạng thường xuyên chảy máu cam từ mũi trái, số lượng ít và tự cầm máu; không ngạt mũi và không chảy nước mũi.

Tại chuyên khoa Tai – mũi - họng Bệnh Viện Thái Bình Dương Tiên Phước, bà L. được bác sĩ CKI. Nguyễn Ngọc Định tiến hành kiểm tra nội soi mũi, phát hiện một con đỉa còn sống trong hốc mũi bên trái, dài khoảng 6c m, che kín khe mũi giữa và khe mũi trên.

Trong quá trình nội soi, con đỉa đã được lấy nguyên vẹn ra bên ngoài trong tình trạng vẫn còn sống, bệnh nhân ổn định và được cho về nhà ngay.

Theo bà L, 3 tuần qua, bệnh nhân có triệu chứng ngứa mũi và chảy máu. Bà đi thăm khám điều trị tại một số cơ sở y tế khác nhưng vẫn không thuyên giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cẩn trọng trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là những người đi rừng cần hạn chế uống nước suối để tránh đỉa/vắt chui vào cơ thể. Ngoài ra, những người sống ở vùng núi rừng ẩm ướt, hoặc trở về từ những vùng rừng núi, nếu có hiện tượng chảy máu mũi, nghẹt mũi hoặc ho kéo dài nên đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

