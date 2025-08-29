OMRON hỗ trợ y tế tuyến cơ sở phát hiện sớm tăng huyết áp không triệu chứng với thiết bị hiện đại

Tăng huyết áp - Nguyên nhân dẫn đến nhiều biến cố tim mạch nguy hiểm

Tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng đặc hiệu, nhưng lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ, suy tim,... Tại Việt Nam, ước tính cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc tăng huyết áp nhưng nhiều người lại không hề biết mình đang gặp vấn đề này.

Theo một phân tích tổng hợp từ dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2021, đột quỵ tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do tim mạch tại Việt Nam, với hơn 166.000 ca tử vong ghi nhận trong năm 2021. Một trong những yếu tố nguy cơ chính dẫn đến tình trạng này là tăng huyết áp không được phát hiện và kiểm soát sớm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ cũng như nhiều biến cố tim mạch nghiêm trọng khác.

Thói quen giúp phát hiện sớm tăng huyết áp không triệu chứng và tránh biến cố tim mạch

Việc theo dõi huyết áp tại nhà thường xuyên chính là chìa khóa để phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, ngay cả khi chưa có dấu hiệu bệnh lý rõ rệt. Đây là bước quan trọng, không chỉ là biện pháp phòng ngừa, kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn, mà còn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim,...

Nhiều hiệp hội y khoa khuyến nghị nên theo dõi huyết áp tại nhà ít nhất trong 3 ngày liên tiếp, lý tưởng là 7 ngày, để có dữ liệu chính xác, theo dõi và điều trị bệnh. Ngay cả khi huyết áp đã được kiểm soát ổn định, người bệnh vẫn nên duy trì thói quen kiểm tra huyết áp định kỳ ít nhất 1 - 2 lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng để theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Đáp ứng nhu cầu theo dõi huyết áp tại nhà, nhiều thương hiệu y tế đã cho ra đời các dòng máy tiện dụng, trong đó nổi bật là HEM-7142T2 của OMRON. Thiết bị sử dụng công nghệ Nhật Bản, đã được kiểm định lâm sàng và cho kết quả đo nhanh, chính xác, dễ sử dụng tại nhà.

Máy được tích hợp tính năng cảnh báo rối loạn nhịp tim bất thường, dấu hiệu có thể liên quan đến các vấn đề tim mạch. Ngoài ra, HEM-7142T2 có thể kết nối với ứng dụng OMRON Connect, cho phép người dùng lưu trữ, theo dõi và chia sẻ dữ liệu huyết áp dễ dàng qua điện thoại thông minh.

OMRON HEM-7142T2 tích hợp cảnh báo rối loạn nhịp tim và lưu trữ kết quả trên OMRON Connect

Chia sẻ về xu hướng sử dụng thiết bị đo huyết áp tại nhà, GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam và Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam nhận định: "Việc kết nối các thiết bị đo huyết áp tự động hoặc bán tự động đã được kiểm chứng cũng như được các hiệp hội chuyên ngành khuyến cáo sử dụng, khi kết nối với bác sĩ điều trị hoặc cơ sở y tế thông qua công nghệ bluetooth và tích hợp thêm các chức năng như đo điện tâm đồ (ECG) và phát hiện rung nhĩ, giúp nâng cao hiệu quả tầm soát và đánh giá nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch."

GS.TS. Huỳnh Văn Minh nhấn mạnh vai trò của thiết bị đo huyết áp hiện đại trong việc tầm soát và đánh giá nguy cơ biến cố tim mạch

Đồng hành cùng cộng đồng phòng ngừa biến cố tim mạch

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, thương hiệu OMRON đã triển khai hoạt động trao tặng 2.000 thiết bị hiện đại cho mạng lưới y tế cơ sở tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trong đó, 1.800 máy đo huyết áp tự động HEM-7142T2 được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát hiện sớm và quản lý tình trạng tăng huyết áp - bệnh lý thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến cố tim mạch. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và OMRON Healthcare trao tặng 1.800 máy đo huyết áp tự động cho y tế tuyến cơ sở

Tại sự kiện trao tặng thiết bị, gần 300 cán bộ tại các trạm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu đã tham gia chương trình cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Bên cạnh đó, với sự đồng hành của OMRON, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Hội Tim mạch học Việt Nam xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng, tập trung vào những chủ đề thiết thực như kiểm soát huyết áp, phòng ngừa đột quỵ và suy tim.

Chương trình còn tổ chức các khóa cập nhật kiến thức y khoa trong quản lý và dự phòng các vấn đề tim mạch

Thông qua hoạt động này, OMRON tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn "Going for Zero" - chung tay giảm thiểu các biến cố tim mạch trong cộng đồng Việt Nam.