Ở Việt Nam có quan điểm rất "tệ": Giám đốc BV tay nghề không giỏi thì nhân viên không phục

Trước đó, ngày 21/10/2021, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, hiện nay là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai do trong thời gian giữ chức Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã họp, thống nhất và Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 4897/QĐ-BYT ngày 21/10/2021 đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn cho đến khi có kết luận của Cơ quan Điều tra.

Trước nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quốc Anh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ nâng giá thiết bị y tế ở BV Bạch Mai.