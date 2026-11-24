Lợi thế lâu năm của các thương hiệu Nhật tại châu Âu và Đông Nam Á đang dần suy yếu, trong khi BYD và nhiều hãng xe Trung Quốc khác liên tục mở rộng hiện diện quốc tế.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện chiếm thị phần doanh số xe mới lớn hơn các đối thủ Nhật Bản tại 39 quốc gia, trong đó dẫn đầu ở 14 thị trường trong năm nay. Đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhu cầu xe điện ngày càng cao, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, các thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì thị phần lớn hơn tại 54 quốc gia. Tuy nhiên, một số thị trường quan trọng như Đức và Brazil đã chứng kiến các hãng xe Trung Quốc vượt lên dẫn trước.

Theo nghiên cứu của công ty Mobility Global (Mỹ), số liệu được thu thập trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, không bao gồm một số dòng xe cỡ lớn. Dữ liệu bao phủ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ có 93 thị trường cung cấp đủ thông tin chi tiết về doanh số của từng nhà sản xuất để phục vụ việc so sánh giữa các thương hiệu Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong số 39 thị trường mà ô tô Trung Quốc vượt qua đối thủ Nhật Bản có những quốc gia đang chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện như Na Uy, Thụy Điển và Singapore. Danh sách này cũng bao gồm các nước đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, chẳng hạn Iran và Nga.

Riêng trong năm nay, các nhà sản xuất Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu tại 14 thị trường, gồm Áo, Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Tunisia. Tại 9 trong số những quốc gia này, thị phần của các hãng xe Nhật Bản đã suy giảm.

Đáng chú ý, 8 trong số 14 thị trường trên nằm ở châu Âu. Tại Đức, thị trường ô tô lớn nhất khu vực, tổng thị phần của các thương hiệu Trung Quốc tăng 2 điểm phần trăm, lên 6%. Ngược lại, thị phần của các nhà sản xuất Nhật Bản giảm 1 điểm phần trăm, xuống còn 5%. BYD, hãng xe lớn nhất Trung Quốc, ghi nhận những bước tiến đáng kể tại thị trường này.

Tại Italy, thị phần ô tô Trung Quốc tăng mạnh 6 điểm phần trăm, đạt 12%, nhờ thành công của startup Leapmotor Technology. Theo một hiệp hội ngành, doanh số xe điện Leapmotor tại Italy trong 9 tháng đầu năm tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ. Công ty này đang hợp tác với Stellantis – tập đoàn sở hữu các thương hiệu ô tô Italy như Fiat – để phát triển mạng lưới phân phối.

Tại Brazil, thị phần của các hãng xe Trung Quốc tăng 10 điểm phần trăm, lên 19%. Động lực tăng trưởng đến từ doanh số BYD, sau khi hãng đưa nhà máy sản xuất tại địa phương vào hoạt động từ năm 2025.

Sự phổ biến ngày càng tăng của xe điện, cùng nhu cầu đối với ô tô chạy xăng suy yếu, đang tạo lợi thế cho các nhà sản xuất Trung Quốc. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 đã đẩy giá dầu thô tăng cao, góp phần thúc đẩy người tiêu dùng tìm kiếm các phương tiện tiết kiệm năng lượng hơn.

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài, đặc biệt thông qua xuất khẩu xe điện. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số ô tô của các doanh nghiệp này tại thị trường quốc tế tăng 51%, đạt 4,34 triệu chiếc.

Vị thế thống trị lâu nay của các nhà sản xuất Nhật Bản tại Đông Nam Á cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn. Tại Thái Lan, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản giảm 8 điểm phần trăm, xuống còn 56%, trong khi các hãng xe Trung Quốc tăng 11 điểm phần trăm, đạt 32%. Khoảng cách giữa hai nhóm đã thu hẹp đáng kể so với mức gần 20 điểm phần trăm của năm trước.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại Indonesia và Philippines, khi khoảng cách thị phần giữa xe Nhật Bản và xe Trung Quốc lần lượt thu hẹp 16 và 7 điểm phần trăm.

Tính chung toàn Đông Nam Á, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản giảm 6 điểm phần trăm, xuống còn 54%. Trong khi đó, thị phần của ô tô Trung Quốc tăng 7 điểm phần trăm, đạt 18%.

Dù vậy, các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn duy trì lợi thế tại nhiều thị trường. Ô tô Nhật Bản có thị phần lớn hơn xe Trung Quốc tại 54 quốc gia và là nhóm dẫn đầu tại 28 thị trường, chủ yếu ở Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông. Tại 16 quốc gia trong số này, thị phần xe Nhật Bản vượt 50%. Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đứng đầu tại 19 thị trường.

Tại Mỹ, thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, thị phần của các hãng xe Nhật Bản tăng 1 điểm phần trăm, lên 32%, nhờ nhu cầu đối với xe hybrid. Còn tại Ấn Độ, thị trường lớn thứ ba thế giới, các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 44% thị phần.

Tuy nhiên, Mỹ và Ấn Độ vốn được xem là những thị trường khó thâm nhập đối với các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, tại nhiều thị trường khác, các hãng xe Nhật Bản đang dần mất lợi thế cạnh tranh.

Doanh số xe mới suy giảm có thể khiến tỷ lệ khai thác công suất nhà máy thấp hơn, kéo theo lợi nhuận sụt giảm. Không chỉ vậy, sự thu hẹp thị phần còn ảnh hưởng đến các mảng kinh doanh hậu mãi như dịch vụ tài chính và phụ tùng thay thế. Việc giành lại thị phần đã mất cũng được đánh giá là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Theo Nikkei Asia