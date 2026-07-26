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Ô tô tông vào gốc cây ven đường ở Huế, tài xế tử nạn

NGUYỄN VƯƠNG
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Đang di chuyển trên tuyến đường Dạ Lê (phường Thanh Thủy, TP Huế) thì chiếc ô tô đâm vào gốc cây ven đường, tài xế tử nạn.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy (TP Huế ) xác nhận và cho biết, vụ tại nạn xảy ra khoảng 11h ngày 26/7 trên đường Dạ Lê (phường Thanh Thủy).

Cụ thể, khoảng thời gian trên, anh Dương P.N. (SN 2005, trú TP Huế) điều khiển ô tô con mang biển số 75A - 529.xx chạy trên đường Dạ Lê hướng từ Trưng Nữ Vương vào quốc lộ 1A tuyến đường tránh Huế.

Khi chiếc xe di chuyển đến khu vực kiệt 59 Dạ Lê thì tông vào cây xanh bên đương (bên trái chiều đi của xe).

Chiếc ô tô con đang di chuyển thì tông vào cây xanh ven đường Dạ Lê (phường Thanh Thủy, TP Huế) làm nam tài xế tử nạn. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô con biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng. Tài xế Dương P.N được đưa đến cơ sở y tế cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị chức năng liên quan phối hợp, điều tra làm rõ.

Cách đây ít ngày, Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) thông tin, ông N.V.T (49 tuổi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi) qua đời do tai nạn giao thông.

Theo Đảng ủy xã Đăk Kôi, trong quá trình công tác, ông N.V.T luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Ông T. được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều bằng khen; được Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) tặng thư khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Sau tai nạn giao thông, mặc dù được các y, bác sĩ hết lòng tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã qua đời vào lúc 18h05 ngày 23/7.

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