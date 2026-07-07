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Ô tô lao xuống vực sâu 150m ở Lạng Sơn, 3 nạn nhân được cứu sống trong đêm

Nguyễn Minh
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Một ô tô bị lao xuống vực sâu khoảng 150m tại khu vực thôn Co Hương thuộc xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn. May mắn, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng dân quân và người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sơ cứu và đưa 3 nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời.

Chiều 7/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn cho biết đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã gửi thư khen biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cán bộ Ban CHQS xã Quan Sơn (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) và lực lượng dân quân xã cùng người dân tham gia ứng cứu các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 6/7, Ban CHQS xã Quan Sơn nhận được tin báo về vụ một chiếc ô tô lao xuống vực sâu khoảng 150m tại khu vực thôn Co Hương thuộc xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người, gồm một lái xe bị gãy hai chân, một nạn nhân bất tỉnh và một người bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng thường trực phối hợp với lực lượng dân quân và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho tập thể Ban CHQS xã Quan Sơn tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân.

Do địa hình dốc đứng, hiểm trở, lực lượng cứu nạn phải men theo sườn núi xuống vực, trực tiếp sơ cứu và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa cả 3 nạn nhân lên mặt đường an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế để chuyển đến cơ sở điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Tags

Bộ chỉ huy quân sự

Ban CHQS xã Quan Sơn

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

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