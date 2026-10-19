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Ô tô lao qua dải phân cách trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài tắc dài

Viên Minh
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Ô tô lao qua dải phân cách rồi đâm vào thành cầu Nhật Tân, gây ùn ứ kéo dài trên tuyến đường hướng sân bay Nội Bài, sáng 19/10.

Khoảng 6h ngày 19/10, ô tô đang đi trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) theo hướng sân bay Nội Bài bất ngờ chệch hướng sang phải, lao qua dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy.

Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi va chạm với thành cầu Nhật Tân. Cũng nhờ va chạm này đã giữ xe không lao xuống khu dân cư thuộc phường Hồng Hà ở phía dưới, cách mặt cầu hàng chục mét.

Ô tô lao qua dải phân cách cầu Nhật tân gây ùn tắc nghiêm trọng hướng đi sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đình Anh)

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đến hiện trường, tổ chức phân luồng và xử lý sự cố.

Tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng khiến dòng xe từ đường Võ Chí Công di chuyển lên cầu Nhật Tân ùn ứ kéo dài. Nhiều người di chuyển theo hướng sân bay quốc tế Nội Bài bị ảnh hưởng.

Sau khi lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xử lý, giao thông qua khu vực dần ổn định. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo những hướng phù hợp để tiếp tục hành trình ra sân bay Nội Bài, bảo đảm an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ô tô lao qua dải phân cách cầu Nhật tân gây ùn tắc nghiêm trọng hướng đi sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Dòng xe bị ùn ứ tại làn xe máy sáng 19/10. (Ảnh: Đình Anh)

Cuối tháng 9/2026, lực lượng chức năng triển khai lắp đặt biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên cầu Nhật Tân. Đây là một trong những biện pháp nằm trong phương án tổ chức lại giao thông, hướng tới chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ va chạm liên hoàn.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, các biển báo khoảng cách được tạm thời tháo dỡ do một số người dân hiểu nhầm đây là biển hiệu lệnh hoặc biển cấm, lo ngại có thể bị xử phạt khi lưu thông qua khu vực.

Cầu Nhật Tân dài gần 9km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,75km, được tổ chức giao thông với 8 làn, gồm 6 làn ô tô và 2 làn xe máy. Cùng với cầu Thăng Long, công trình giữ vai trò kết nối khu vực nội đô Hà Nội với các tuyến đường đi các tỉnh phía Bắc và sân bay quốc tế Nội Bài.

Tags

cầu Nhật Tân

sân bay nội bài

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