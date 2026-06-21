Ô tô điện rẻ nhất của Honda có một nút ‘ma thuật’ rút ngắn 4,5 giây khi tăng tốc 0-100km/h, đầy pin đi phố được 320km

Mẫu xe cỡ nhỏ của Honda mang phong cách kei car hứa hẹn khuấy đảo thị trường nhờ độ linh hoạt cao.

Mua một chiếc kei car cũ ngoài Nhật Bản không khó, nhưng suốt 20 năm qua, việc sở hữu một chiếc xe mới tinh từ đại lý chính hãng tại phương Tây là điều gần như bất khả thi. Mùa hè này, Honda sẽ thay đổi điều đó khi chính thức đưa mẫu Super-N cập bến châu Âu với mức giá cực tốt cùng chế độ bảo hành chính hãng toàn diện.

Super-N là mẫu xe điện có giá "dễ chịu" nhất của Honda. Ảnh: Honda

Nếu chưa từng nghe tới Super-N, thì đây là mẫu hatchback điện cỡ nhỏ được phát triển từ dòng kei car Super-One tại Nhật, lấy cảm hứng từ chiếc hot hatch huyền thoại City Turbo II của thập niên 1980. Đặc biệt, xe có giá khởi điểm quy đổi chỉ từ 661,6 triệu đồng (18.995 bảng Anh), trở thành mẫu EV rẻ nhất của Honda tại châu Âu và là một trong những xe điện kinh tế nhất tại Anh.

Mức giá này giúp mẫu xe Nhật Bản cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Renault Twingo E-Tech (dự kiến dưới 696,6 triệu đồng) và chỉ cao hơn khoảng 12 triệu đồng (345 bảng Anh) so với bản tiêu chuẩn của BYD Dolphin Surf.

Super-N có kích thước vô cùng nhỏ gọn với chiều dài 3.599 mm và chiều rộng 1.573 mm. Dù vậy, Honda khẳng định xe vẫn đủ chỗ cho bốn người lớn ngồi thoải mái nhờ triết lý tối ưu không gian vốn là thế mạnh của hãng. Xe sở hữu hệ thống ghế sau thông minh "Magic Seat" có thể gập ngược đệm ghế lên tương tự như dòng Honda Jazz năm 2001.

Xe nhỏ và nội thất được thiết kế thực dụng nhất có thể. Ảnh: Honda

Ở chế độ lái thông thường, hệ truyền động e-Axle sản sinh công suất 63 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 14,5 giây. Khi bấm nút BOOST, công suất sẽ tăng lên 94 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 10,0 giây (tức là giảm được 4,5 giây).

Hiệu suất này khó lòng so được với các dòng hot hatch thực thụ, nhưng nhờ trọng lượng nhẹ chỉ 1.097 kg, xe hứa hẹn sẽ rất bốc và linh hoạt khi đề-pa chờ đèn đỏ trong phố. Để tăng trải nghiệm, Honda còn tích hợp công nghệ giả lập hộp số 7 cấp và âm thanh động cơ nhân tạo - tính năng từng xuất hiện trên Hyundai Ioniq 5 N và vừa được Porsche đưa lên dòng Taycan mới.

Khả năng vận hành là một điểm nổi bật. Ảnh: Honda

Đô thị chính là sân nhà của Super-N. Cụm pin nhỏ 29,6 kWh cho quãng đường di chuyển 206 km theo chuẩn WLTP, nhưng Honda cho biết con số này có thể lên tới 320 km nếu chỉ chạy trong thành phố. Xe mất khoảng 30 phút để sạc nhanh lên 80%.

Đối với những người mê xe, điểm hấp dẫn nhất không nằm ở phạm vi sạc, giá bán hay hệ thống giải trí hỗ trợ CarPlay/Android Auto đi kèm loa Bose tiêu chuẩn. Điểm ăn tiền cũng không phải là các gói tem dán ngoại thất cá tính mà Honda dự định cung cấp.

Sức hút thực sự đến từ việc Honda đã tận dụng thế mạnh dòng xe kei car sẵn có để mang đến châu Âu một chiếc xe nhỏ gọn, độc lạ, giá mềm và thực sự thú vị khi cầm lái. Điều này chắc chắn sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ phải ghen tị.