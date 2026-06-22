Ô tô điện MG Urban chốt giá quy đổi chưa đến 450 triệu tại Thái Lan, lựa chọn đáng cân nhắc nếu về Việt Nam

Mẫu xe này được áp dụng bảo hành trọn đời cho động cơ và bộ pin tăng áp.

MG Thái Lan chính thức mở bán dòng xe MG Urban. Đây là mẫu xe hatchback thuần điện cỡ B và còn được biết đến với tên gọi khác là MG4 Urban tại nhiều quốc gia.

MG Urban có giá bán quy đổi khoảng 423,3 triệu đồng tại Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

MG Urban có tổng cộng 3 phiên bản gồm Standard, Max và Ultra. Giá bán khởi điểm 529.900 baht, tương đương 423,3 triệu đồng, cho bản Standard. Hai phiên bản cao hơn có giá lần lượt 599.900 baht và 709.900 baht, tương đương 479,3 triệu và 567,1 triệu đồng.

Xe được bảo hành 4 năm hoặc 120.000 km. Hai bộ phận quan trọng nhất trên xe điện là động cơ và bộ pin được MG Thái Lan áp dụng chính sách bảo hành trọn đời.

MG Urban sở hữu kích thước tổng thể 4.395 x 1.842 x 1.549 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.750 mm. Xét trong phân khúc hatchback cỡ B, các số đo này không quá chênh lệch với các đối thủ đồng hương như BYD Dolphin hay Geely EX2.

Trang bị bên trong khoang lái MG Urban. Ảnh: Autolifethailand

Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe dùng động cơ điện mạnh 150 mã lực và 250 Nm, đi kèm bộ pin 42,8 kWh. Cấu hình này cho phép xe di chuyển tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Hai phiên bản Max và Ultra trang bị động cơ mạnh 160 mã lực và 250 Nm, bộ pin cũng là loại lớn hơn với dung lượng 53,9 kWh, quãng đường di chuyển 530 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Tương tự các mẫu xe điện Trung Quốc ngày nay, MG Urban có khoang nội thất thiết kế theo phong cách hiện đại. Điểm nhấn bên trong là màn hình trung tâm 15,6 inch tích hợp trợ lý ảo AI, cần số dạng thanh gạt giống các dòng xe Mercedes-Benz. Các phím nhấn vật lý chỉ được giữ lại ở mức tối thiểu, dùng cho các tác vụ như chỉnh âm lượng, điều hòa hay đèn cảnh báo.

Xe có 2 tùy chọn động cơ tương ứng với 2 tùy chọn dung lượng pin. Ảnh: Autolifethailand

Về trang bị và công nghệ, MG Urban nổi bật với trần ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát, sạc không dây 50W, trần kính toàn cảnh cố định, rèm che nắng chỉnh điện, hệ thống i-SMART PRO với các tính năng như đỗ xe tự động từ xa, chuyển làn tự động, kiểm soát làn đường, làm mát ghế thông qua điện thoại thông minh,...