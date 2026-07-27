Ô tô con tông xe máy ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng tử vong

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy trên tuyến ĐT725, khiến 2 người tử vong.

Tối 27/7, ông Nguyễn Tài Phương - Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h19 ngày 26/7, tại Km38+500 đường ĐT725, đoạn qua thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe máy khiến 2 người tử vong .

Vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 99A-672.02 do Phan Minh Hoàng (SN 1998, trú thôn Tân Hiệp, xã Đinh Văn Lâm Hà) cầm lái di chuyển trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ xã Văn Lâm Hà đi xã Tân Văn Lâm Hà.

Khi đến địa điểm trên, chiếc ô tô do anh Hoàng điều khiển nghi lấn qua phần đường bên trái tông trực diện vào xe máy biển kiểm soát 49D1-305.xx do ông Bùi Thanh C. (trú thôn Phúc Hưng, xã Tân Hà Lâm Hà) cầm lái, chở theo vợ là bà Phùng Thị S.(SN 1981).

Sau cú va chạm, vợ chồng anh C. tử vong. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Theo ông Phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hiện có 3 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Tân Hà Lâm Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, hỗ trợ 40 triệu đồng để lo hậu sự; đồng thời huy động các lực lượng địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho vợ chồng nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.