Ở nhà thì khỏe, đi làm vừa mệt vừa xấu: Cô gái 28 tuổi "ngã ngửa" khi đi khám

Buổi sáng ra khỏi nhà vui vẻ, rạng rỡ, khỏe mạnh nhưng chẳng hiểu sao đến giữa giờ làm là mệt mỏi, đau đầu, da khô sạm. Cô gái này quyết định đến gặp bác sĩ để tìm ra bệnh.

Vốn là người luôn chỉn chu ngoại hình và chú trọng chăm sóc bản thân, cô Từ (28 tuổi, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) chưa từng nghĩ môi trường làm việc mới lại có thể "bào mòn" nhan sắc và sức khỏe của mình khủng khiếp đến vậy.

Ba tháng trước, cô chính thức nhận việc tại một công ty công nghệ lớn. Sự háo hức với công việc mỗi ngày chẳng hiểu từ bao giờ càng ngày càng giảm. Thay vào đó, một kịch bản lạ lùng lặp đi lặp lại mỗi ngày: Sáng bước ra khỏi nhà với diện mạo rạng rỡ bao nhiêu thì cứ tầm sau 14h chiều, cơ thể cô Từ lại rơi vào thảm cảnh bấy nhiêu. Đầu đau như búa bổ, mắt khô rát, da mặt vừa sạm vừa đổ dầu nhưng lại căng rát, ngứa ngáy và nổi mẩn. Chiều nào tan làm, nhìn vào gương cô cũng hoảng hốt vì gương mặt trông như già đi vài tuổi so với sáng mới đi làm.

Đáng nói, không chỉ riêng cô Từ, đồng nghiệp ngồi cùng khu vực cũng chịu chung số phận. Nhưng rất lạ là chỉ cần tan làm, bước ra khỏi tòa nhà chừng 1 - 2 tiếng, mọi cảm giác đau đớn, khó chịu trên cơ thể lại tự động biến mất không vết tích.

Nghi ngờ mình mắc bệnh lý nguy hiểm, cô Từ xin nghỉ phép, tìm đến Bệnh viện Tân Hoa Xã thuộc Đại học Y dược Trung y Chiết Giang (Trung Quốc) để khám. Bác sĩ Han Chao, Trưởng khoa Thẩm mỹ Tạo hình và Da liễu thuộc bệnh viện này cuối cùng cũng giúp cô Từ tìm ra sự thật.

Sau khi kiểm tra toàn bộ chuỗi triệu chứng xuất hiện theo chu kỳ, kết quả chẩn đoán khiến cô gái 28 tuổi ngơ ngác. Cô không hề mắc bệnh lạ, mà chính môi trường văn phòng đang biến cô thành nạn nhân của "Hội chứng nhà bệnh" (Sick Building Syndrome - SBS).

Bác sĩ Han giải thích, "Hội chứng nhà bệnh" là khái niệm y khoa dùng để chỉ tình trạng một người xuất hiện chuỗi triệu chứng mệt mỏi, tổn hại thể chất và suy giảm diện mạo do ở quá lâu trong không gian kiến trúc kín, bị ô nhiễm không khí vi mô và thiếu sự lưu thông khí tự nhiên.

Khác với những bệnh lý thông thường có tổn thương thực thể rõ ràng, Hội chứng này tấn công âm thầm trên nhiều hệ cơ quan cùng lúc:

- Hệ thần kinh: Cảm giác đau đầu dữ dội, choáng váng, giảm khả năng tập trung và mệt mỏi kiệt sức vào cuối ngày.

- Hệ hô hấp và niêm mạc: Khô mắt, rát họng, nghẹt mũi, ho khan và nhạy cảm với các mùi lạ.

- Làn da và thẩm mỹ: Da mất nước, kích ứng, ngứa rát, bùng phát mụn và lão hóa nhanh chóng do rối loạn điều tiết dầu.

Cũng theo bác sĩ Han, có thể nói tác nhân hàng đầu tàn phá cơ thể dân công sở chính là hệ thống điều hòa không khí chạy quanh năm khiến độ ẩm phòng làm việc tụt sâu xuống mức 30 - 40%. Không khí quá khô kết hợp sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng làm hàng rào bảo vệ da sụp đổ, khiến da mất nước, tự tăng tiết dầu bù ẩm nhưng bề mặt vẫn ngứa ngáy, bong tróc.

Đồng thời, không khí phòng kín còn có thể "giăng bẫy" vô số chất ô nhiễm như bụi mịn, mực máy in, tế bào da chết và vi khuẩn bám trong màng lọc điều hòa lâu ngày không bảo dưỡng. Hít thở luồng khí này liên tục 8 tiếng mỗi ngày là nguyên nhân trực tiếp gây ra các cơn đau đầu dai dẳng, viêm đường hô hấp nhẹ và dị ứng da.

Tình trạng này càng trở nên tồi tệ khi dân văn phòng dán mắt vào màn hình máy tính làm gia tăng sắc tố da. Cộng thêm thói quen ngồi lì một chỗ, lười uống nước làm tuần hoàn máu tắc nghẽn, cơ thể thiếu oxy nên khả năng tự phục hồi suy giảm trầm trọng. Nếu công việc áp lực, các mối quan hệ đồng nghiệp không "lành mạnh" thì các triệu chứng mệt mỏi sẽ còn tồi tệ hơn.

Dân văn phòng nên làm gì để bảo vệ chính mình?

Để tự bảo vệ mình trước Hội chứng nhà bệnh, bác sĩ Han hấn mạnh rằng việc chủ động thay đổi những thói quen nhỏ ngay tại chỗ làm mang tính quyết định:

- Chủ động cấp ẩm không khí và cơ thể: Đặt máy phun sương cá nhân tại bàn làm việc và duy trì thói quen uống đủ 1.5 - 2l nước mỗi ngày nhằm duy trì độ ẩm cho niêm mạc hô hấp cũng như làn da.

- Giải phóng cơ thể, kích thích tuần hoàn: Cứ sau 1 - 2 tiếng, hãy đứng dậy đi lại hoặc ra khu vực thoáng khí hít thở trong 5 phút để kích thích lưu thông máu, cấp oxy cho não và giải tỏa áp lực cho mắt.

- Chăm sóc da và niêm mạc đúng cách: Bôi kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ kết hợp kem chống nắng kháng ánh sáng xanh khi ngồi máy tính. Sử dụng nước nhỏ mắt nhân tạo để giảm khô rát mắt khi làm việc kéo dài.

- Vệ sinh không gian sống và làm việc: Thường xuyên lau dọn bàn phím, bàn làm việc và đề xuất bộ phận vận hành tòa nhà định kỳ bảo dưỡng, làm sạch màng lọc điều hòa và hệ thống thông gió.

Sau khi được bác sĩ giải thích rõ căn nguyên, cô Từ cũng bắt đầu làm theo những hướng dẫn này và cảm thấy những thay đổi tích cực. Câu chuyện của cô Từ cũng là lời cảnh báo thực tế cho dân công sở: Đừng chủ quan trước những thay đổi thất thường của cơ thể mỗi khi đi làm, bởi không gian văn phòng rất có thể đang âm thầm bào mòn sức khỏe của bạn mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Sina, QQ, China News