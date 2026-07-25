Nutifood hợp tác đào tạo nguồn nhân lực truyền thông số

Ngày 24/7, Nutifood Bình Dương và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho lực lượng tham gia livestream và kinh doanh trực tuyến.

Lễ ký kết diễn ra tại TP.HCM giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đơn vị trực thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Tham dự sự kiện có ông Lê Quang Tự Do

- Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số. Chương trình hướng đến đội ngũ nhân sự, nhà sáng tạo nội dung, người bán hàng và các cá nhân tham gia livestream, quảng bá sản phẩm, kinh doanh trực tuyến.

Trang bị kiến thức pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp trong môi trường số

Livestream đang trở thành một phương thức phổ biến trong truyền thông, quảng bá và bán hàng trên nền tảng số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của lĩnh vực này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người tham gia. Bên cạnh khả năng sáng tạo nội dung, xây dựng cộng đồng hay sử dụng công nghệ, họ cần hiểu rõ quy định pháp luật và ý thức được trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Do đó, nội dung đào tạo không chỉ tập trung vào kỹ năng livestream mà còn bao gồm các quy phạm pháp luật liên quan đến thông tin điện tử, quy định về quảng cáo, nghĩa vụ thuế đối với hoạt động bán hàng trực tuyến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chuẩn mực nghề nghiệp trên môi trường số.

Việc trang bị đồng thời kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành được kỳ vọng giúp người học chủ động nhận diện rủi ro, hạn chế vi phạm trong quá trình sản xuất nội dung, quảng cáo và kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là nền tảng để hoạt động livestream phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua.

Đại diện Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Nutifood trao thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực truyền thông số

Trong khuôn khổ lễ ký kết, chuyên đề "Giải mã sự cần thiết của việc nâng cấp nghiệp vụ livestream và quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử" phân tích những yêu cầu mới đối với lực lượng hoạt động trên nền tảng số. Chương trình đồng thời đề cập các

tình huống thực tế mà nhà sáng tạo nội dung và người bán hàng có thể gặp trong quá trình truyền thông, giới thiệu sản phẩm.

Kết nối kinh nghiệm doanh nghiệp với hoạt động đào tạo

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu sự phối hợp giữa đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực số. Theo định hướng của chương trình, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ sẽ được kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ môi trường kinh doanh.

Cách tiếp cận này giúp nội dung đào tạo bám sát những vấn đề đang phát sinh trong hoạt động livestream và kinh doanh trực tuyến, thay vì chỉ dừng ở lý thuyết. Người học có cơ hội tiếp cận các yêu cầu thực tế khi xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và thực hiện trách nhiệm của cá nhân trên không gian mạng.

Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ tại sự kiện

Một nội dung khác được trao đổi tại sự kiện là mối quan hệ giữa thương hiệu cá nhân và thương hiệu sản phẩm. Trong hệ sinh thái kinh doanh số, nhà sáng tạo nội dung và người livestream ngày càng giữ vai trò kết nối sản phẩm với người tiêu dùng. Sự kết hợp phù hợp giữa hai thương hiệu có thể nâng cao hiệu quả truyền thông, nhưng cũng đòi hỏi thông tin được cung cấp chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định.

Dịp này, Nutifood công bố cuộc thi "Nutifood Creator Marathon", tạo sân chơi để nhà sáng tạo nội dung, người livestream và những người quan tâm đến kinh doanh, truyền thông số thể hiện năng lực, phát huy ý tưởng và rèn luyện kỹ năng thực hành.

KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung được nâng cao chất lượng nghiệp vụ, bổ sung kiến thức pháp luật và ghi nhận năng lực sau đào tạo.

Sau lễ ký kết, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Nutifood dự kiến tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp. Chương trình hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực truyền thông số vừa có kỹ năng nghề nghiệp, vừa có kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện, việc nâng cao năng lực của lực lượng tham gia livestream, quảng cáo và bán hàng trực tuyến là điều kiện cần thiết để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số lành mạnh, bền vững.