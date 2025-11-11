Nuôi con gái 3 tháng, mẹ bất ngờ phát hiện giấy xuất viện ghi “sinh 1 bé trai”: Bệnh viện trả lời thế nào?

Ngày 9/11 vừa qua, một bà mẹ ở Hải Nam (Trung Quốc) đăng video lên mạng: “Nuôi con gái 3 tháng rồi, lật hồ sơ ra lại thấy ghi sinh 1 bé trai, có phải tôi ôm nhầm con không đây?”. Clip lập tức bùng nổ lượt xem, nhiều bình luận khuyên cô nên đi làm ADN ngay lập tức.

Sáng 10/11, bà mẹ tiếp tục đăng clip, nói bác sĩ giải thích đây chỉ là viết nhầm, sửa lại là xong.

Trả lời báo chí, nhân viên bệnh viện cho biết chuyện ghi sai giới tính trong hồ sơ có thể xảy ra, và nếu người nhà thực sự nghi ngờ chuyện trao nhầm trẻ thì có thể tự đi xét nghiệm ADN. Nếu có sai sót thật, mọi chi phí và trách nhiệm liên quan bệnh viện sẽ chịu.

Ngày 10/11, Bệnh viện Đại học Y Hải Nam cơ sở thứ nhất (Trung Quốc) đã phát đi thông báo về vụ việc “nuôi con gái 3 tháng, giấy xuất viện lại ghi bé trai” đang gây xôn xao.

Theo thông tin điều tra nội bộ, bệnh viện đã kiểm tra lại hồ sơ sinh nở, hồ sơ chăm sóc sau sinh, giấy tờ sàng lọc bệnh sơ sinh… và xác nhận đứa trẻ mà người mẹ sinh ra là bé gái. Hình ảnh camera cũng cho thấy quá trình sinh chỉ có 1 trẻ được đưa ra khỏi phòng sinh, không có chuyện bế nhầm.

Phía bệnh viện thừa nhận giấy ra viện có lỗi ghi nhầm giới tính, người viết hồ sơ đã ghi nhầm chữ “nam”. Lỗi này đã được chỉnh sửa từ ngày 20/8.

Hiện bệnh viện đã gửi lời xin lỗi đến người mẹ và gia đình, cam kết hỗ trợ xử lý mọi việc liên quan, bao gồm cả việc chủ động chịu phí xét nghiệm ADN nếu gia đình cần xác nhận thêm.

Bệnh viện nói thêm sự cố cho thấy một số nhân sự đã thiếu chuẩn mực trong ghi chép bệnh án và giao tiếp, gây tâm lý hoang mang cho sản phụ. Bệnh viện sẽ xử lý nghiêm và siết chặt lại toàn bộ quy trình.

Nguồn và ảnh: QQ