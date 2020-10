Nước uống tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể

Bạn cần cung cấp đủ vitamin và khoáng chất để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Một số loại nước trái cây, sinh tố sau có thể cung cấp các chất dinh dưỡng giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.



Nước cam, bưởi và trái cây họ cam quýt…

Các loại nước trái cây này cung cấp nguồn vitamin C phong phú. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Sự thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến chậm lành vết thương, suy giảm phản ứng miễn dịch và giảm khả năng chống lại nhiễm trùng.

Nếu bạn bị cảm lạnh, bổ sung loại nước này có thể giúp bạn nhanh hồi phục và giảm các triệu chứng nghiêm trọng. Ngoài vitamin C, loại nước trái cây này còn chứa kali, vitamin A, vitamin B9, kẽm...

Táo xanh, cà rốt và cam

Cà rốt, táo và cam là sự kết hợp hoàn hảo để giúp cơ thể bạn tự bảo vệ và chống lại nhiễm trùng. Táo và cam cung cấp vitamin C. Vitamin A là chất rất cần thiết cho hệ miễn dịch khỏe mạnh (có nhiều trong cà rốt dưới dạng beta caroten). Cà rốt cũng chứa vitamin B6, đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng sinh tế bào miễn dịch và sản xuất kháng thể.

Chất dinh dưỡng đáng chú ý (trong một phần ăn gồm: Kali, vitamin A, vitamin B6 (từ cà rốt), vitamin B9 (từ cam), vitamin C (từ cam và táo)...

Củ cải đường, cà rốt, gừng và táo

Loại nước ép tăng cường sức khỏe này là sự tổng hợp của bốn loại rau củ, quả... sẽ giúp ích cho hệ thống miễn dịch của bạn và giảm các triệu chứng viêm.

Viêm thường là một phản ứng miễn dịch đối với nhiễm trùng có nguồn gốc từ virus hoặc vi khuẩn. Những người bị viêm khớp dạng thấp cũng được hưởng lợi bởi loại nước ép này, vì gừng trong công thức có tác dụng chống viêm khớp.

Chất dinh dưỡng đáng chú ý trong một phần ăn gồm: Kali (từ cà rốt, củ cải và táo), vitamin A (từ cà rốt và củ cải đường), vitamin B6 từ cà rốt, vitamin B9 (từ củ cải đường và vitamin C (từ táo).

Cà chua

Cách tốt nhất để đảm bảo nước ép cà chua được tươi và không chứa phụ gia là tự làm. Cà chua rất giàu vitamin B9, thường được gọi là folate, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng. Cà chua cũng cung cấp một lượng magie khiêm tốn, một chất có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, cà chua còn chứa kali, vitamin A, vitamin B9, B6, C...

Dâu tây và kiwi

Dâu tây và kiwi là những lựa chọn lành mạnh khác để bổ sung vào thức uống chứa nhiều vitamin C. Bạn có thể chế biến các loại trái cây này cùng với sữa tách béo thành sinh tố.

Sữa là một nguồn cung cấp protein và vitamin D dồi dào. Điều này sẽ không có được trong các loại nước ép chỉ sử dụng trái cây hoặc rau củ. Chất bổ sung giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi hoặc cúm.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D với tỷ lệ nhiễm trùng và mức độ nghiêm trọng cao hơn.

Chất dinh dưỡng đáng chú ý trong một khẩu phần sinh tố này gồm: Canxi, vitamin B12, kẽm (từ sữa tách béo); mangan, kali, vitamin B9, C (từ dâu tây); vitamin C, K (từ kiwi)...

Dâu tây và xoài

Sinh tố xoài, dâu tây cũng là thức uống lành mạnh cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Các vitamin E từ xoài cung cấp thêm lợi ích chống oxy hóa để tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Chất dinh dưỡng đáng chú ý có trong loại thức uống này gồm: Mangan, kali, vitamin C (từ dâu tây); vitamin A, B6, B9, E (từ xoài)...

Dưa hấu bạc hà

Dưa hấu không chỉ giàu vitamin C và arginine, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, mà còn có thể giúp giảm đau cơ. Đau nhức cơ là một triệu chứng phổ biến của bệnh cúm, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

Hàm lượng nước nhiều trong trái cây này cũng có thể giúp bạn dễ dàng ép hoặc xay nhuyễn (sinh tố). Bạn cũng có thể trộn nước ép dưa hấu với các loại nước trái cây thông thường khác, chẳng hạn như táo hoặc cam...

Dưa hấu chứa nhiều chất dinh dưỡng như: Arginine, citrulline, magie, vitamin A, vitamin C...

Hạt bí ngô

Sữa hạt bí ngô là một thức uống có lợi cho sức khỏe khó thể bỏ qua. Sữa này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn có thể giúp tăng cường sức khỏe xương, tốt cho tóc và da, cải thiện sức khỏe tinh thần, sức khỏe tiết niệu, tuyến tiền liệt...

Hạt bí ngô là một nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời. Kẽm là một thành phần phổ biến trong nhiều loại thuốc chữa cảm lạnh, do tác dụng tích cực của nó đối với cả chứng viêm và hệ thống miễn dịch. Ngoài kẽm, hạt bí ngô còn chứa nhiều magie, mangan, kali...