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Nước láng giềng với Trung Quốc giao Bắc Kinh xây đập thủy điện 2,2 tỷ USD, cao thứ 5 thế giới, tạo 800 MW điện/ngày

Y Vân
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Dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.

Nước láng giềng với Trung Quốc giao Bắc Kinh xây đập thủy điện 2,2 tỷ USD, cao thứ 5 thế giới, tạo 800 MW điện/ngày - Ảnh 1.

Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đập Mohmand ở Pakistan. Đây là một dự án lớn nhằm tăng cường sản lượng thủy điện và an ninh nguồn nước.

Theo báo cáo của SCMP, việc đổ bê tông cho đập đã bắt đầu năm ngoái. Trung Quốc đã mô tả dự án này là ưu tiên quốc gia của Pakistan.

Dự án do Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc huộc sở hữu nhà triển khai từ năm 2019, với tổng vốn đầu tư là 309 tỷ rupee (2,2 tỷ USD).

Đập Mohmand được xây dựng trên sông Swat thuộc huyện Mohmand, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Đập đá đắp bê tông đa năng này nhằm mục đích kiểm soát lũ lụt, cung cấp nước tưới tiêu và phát điện. Với chiều cao 700 feet (212 mét), đây sẽ là đập cao thứ 5 trên thế giới.

Sau khi hoàn thành, đập sẽ tạo ra 800 megawatt điện năng và cung cấp 300 triệu gallon (1,36 triệu mét khối) nước mỗi ngày cho Peshawar. Đập cũng sẽ tưới tiêu hàng nghìn mẫu đất nông nghiệp và bảo vệ các khu vực trũng thấp khỏi lũ lụt theo mùa.

Theo tờ Dawn của Pakistan, đập Mohmand có thể hoàn thành vào năm 2027. Các hoạt động hiện tại bao gồm đào hầm dẫn nước và thủy lợi, xây dựng tràn xả lũ và xây dựng đê chắn tạm thời ở thượng nguồn. Dự án được cho là đang vượt tiến độ.

Ngoài ra, Trung Quốc đang hỗ trợ nỗ lực của Pakistan trong việc tăng cường trữ nước bằng cách giúp xây dựng đập Diamer-Bhasha trên sông Indus gần Chilas thuộc Khyber Pakhtunkhwa và Gilgit-Baltistan.

Theo Express Tribune

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