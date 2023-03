Nước chanh tuy tốt nhưng uống kiểu này lại ‘tàn phá’ dạ dày, gây hại cho cơ thể

Nhiều người có thói quen bắt đầu một ngày mới bằng một ly nước chanh để giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và tăng cường khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước chanh có thể không mang lại các lợi ích kể trên mà ngược lại có thể đem đến những tác dụng phụ không mong muốn.

“Uống quá nhiều nước chanh có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn”, tiến sĩ Swathi Reddy Nhà tư vấn Vật lý trị liệu và cố vấn dinh dưỡng tại Bệnh viện Motherhood, Bengaluru, Ấn Độ nói với trang HealthShots.

Uống quá nhiều nước chanh gây hại dạ dày

Uống quá nhiều nước chanh có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về dạ dày và chứng ợ nóng.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, cố vấn y tế của trang Eat this not that cho biết, một trong những tác dụng phụ chính của việc uống quá nhiều nước chanh là gây ra tình trạng ợ nóng và trào ngược axit dạ dày.

"Đối với một số người, đặc biệt là những người bị trào ngược axit dạ dày, uống nước chanh - thực phẩm có tính axit - có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược gây khó chịu cho người bệnh", chuyên gia Manaker nói.

Trào ngược axit là tình trạng axit từ dạ dày trào lên thực quản, gây viêm và kích ứng. Theo các chuyên gia, độ pH - thước đo đo mức độ axit - của nước chanh nằm trong khoảng từ 2 đến 3, do đó chanh nằm trong nhóm thực phẩm có tính axit cao, có khả năng làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit dạ dày.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu cơ thể bạn gặp phản ứng tiêu cực khi uống nước chanh, hãy tham khảo thêm ý kiến bác sĩ. Đặc biệt, những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) nên tránh uống quá nhiều nước chanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Insider.

Ngoài gây ảnh hưởng tới dạ dày, uống quá nhiều nước chanh còn gây ảnh hưởng tới một số cơ quan khác trên cơ thể.

Gây xói mòn men răng hoặc sâu răng

Chanh là loại trái cây họ cam quýt có tính axit cao. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, vì chanh có tính axit cao nên nếu uống nước chanh thường xuyên và quá mức, men răng sẽ bị xói mòn, nhạy cảm hơn và dễ bị sâu răng hơn.

Để hạn chế tình trạng men răng bị hỏng do uống nước chanh, mọi người có thể sử dụng ống hút để tránh nước chanh tiếp xúc trực tiếp với răng, uống bổ sung nước lọc và hạn chế dùng quá nhiều nước chanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Gây đau nửa đầu

Một số nghiên cứu trong đã điều tra mối liên hệ có thể có giữa chứng đau nửa đầu và trái cây họ cam quýt. Điều này có thể là do chanh có hàm lượng tyramine tương đối cao - một loại monoamine tự nhiên có liên quan đến chứng đau đầu - cao hơn so với các loại trái cây khác.

Mặc dù không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa nước chanh và chứng đau đầu, nhưng một số người mắc chứng đau nửa đầu mạn tính cho biết trái cây họ cam quýt là tác nhân khiến họ thấy đau đầu hơn. Do đó nếu bạn bị đau nửa đầu hoặc thường xuyên bị đau đầu dữ dội, bạn nên giảm lượng nước chanh uống vào và đến gặp bác sĩ để xác định nguyên nhân chính xác gây đau đầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Insider.

Nước chanh làm trầm trọng thêm các vết loét

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, các vết loét miệng là những tổn thương nhỏ, thường sẽ tự khỏi trong vòng một hoặc hai tuần nhưng uống quá nhiều nước chanh có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng loét miệng. Do đó, nếu đang bị loét miệng, bạn nên hạn chế ăn các thực phẩm hoặc uống các loại đồ uống có tính axit cao - bao gồm cả nước chanh - để cắt giảm các chất gây kích ứng tiềm ẩn.

Nguồn: Eat this not that, Insider, Healthshots