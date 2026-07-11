Nửa thế kỷ phục vụ bền bỉ của xe tăng T-80 huyền thoại

Ngày 6/7/1976, xe tăng T-80 được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, đây là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài dựa trên chiến xa T-34.

Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tạo ra cuộc cách mạng trong Quân đội Liên Xô là T-64, được đưa vào phục vụ năm 1967. Biến thể T-64A tích hợp pháo tự động 125mm ra mắt năm 1969 đã định hình thiết kế MBT trong nhiều thập kỷ sau đó.

T-64 sở hữu hỏa lực mạnh, khả năng cơ động tốt và lớp giáp bảo vệ khá ổn, nhưng khó vận hành và không đặc biệt đáng tin cậy, cho nên quân đội cần một loại xe tăng mới.

Chiếc T-72 được đưa vào sản xuất năm 1971 trở thành một lựa chọn thay thế cho T-64, nó có khung gầm đơn giản và đáng tin cậy hơn cùng động cơ diesel V-46 đã được đưa vào sản xuất. Về khả năng bảo vệ và hỏa lực, T-72 ngang bằng T-64, nhưng sức cơ động thì kém hơn.

Tuy nhiên quân đội cần một loại MBT tốc độ cao được thiết kế để hoạt động như một phần của các nhóm tấn công cơ động bao gồm xe tăng, bộ binh cơ giới trong xe bọc thép chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh, và pháo tự hành, cho nên chiếc T-80 được phát triển ở Leningrad đã trở thành phương tiện tối ưu.

Không giống như T-64 lắp động cơ diesel 5TDF hay hỏng hóc, và T-72 có động cơ diesel V-46 đáng tin cậy hơn, T-80 là xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị động cơ turbine khí GTD-1000T sản sinh công suất 1.000 mã lực.

Kết quả là cỗ chiến xa nặng 42,5 tấn này đạt tốc độ vượt quá 70 km/giờ. T-80 được coi là một trong những xe tăng nhanh nhất. Ngày nay đặc tính trên vẫn cực kỳ hữu ích khi T-80 có khả năng bắn hết đạn và nhanh chóng rời khỏi vị trí trước khi bị hỏa lực đáp trả.

T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa tốt nhất hiện nay của dòng chiến xa huyền thoại.

Xe tăng T-80 nặng 42 tấn và có kíp lái 3 người: chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Nó được trang bị một khẩu pháo nòng trơn 125mm loại 2A46M1 với bộ nạp tự động, đi kèm 1 súng máy PKT 7,62mm gắn đồng trục với pháo, 1 súng máy phòng không NSVT 12,7mm và 8 ống phóng lựu khói.

T-80 có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 9K119 tầm bắn lên đến 5km từ pháo chính. Cơ số đạn bao gồm 45 viên thuộc loại nổ mạnh, phân mảnh, xuyên lõm, xuyên động năng và tên lửa dẫn đường.

Ưu điểm lớn nhất của xe tăng T-80 vẫn là tốc độ, khả năng cơ động cao, sự thoải mái cho kíp lái, động cơ khởi động tốt trong điều kiện giá rét khắc nghiệt, di chuyển linh hoạt trên địa hình đá gồ ghề so với xe chạy bằng động cơ diesel, các bộ phận động cơ dễ sửa chữa hơn (chỉ cần thay thế module đơn giản).

Nhược điểm của T-80 cũng được chỉ ra đó là tiêu thụ nhiên liệu quá mức, động cơ không thể khởi động nếu thiếu ắc quy, turbine cần rất nhiều không khí sạch để hoạt động - trong điều kiện nhiều bụi hoặc sa mạc, nó nhanh chóng bị tắc nghẽn và cần chế độ làm sạch đặc biệt.

Ngoài Quân đội Nga, xe tăng T-80 hiện vẫn đang được sử dụng tại Síp, Pakistan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Ukraine, Yemen, Angola và Colombia.