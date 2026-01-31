Nữ youtube qua đời khi mới 28 tuổi vì ung thư thận: Bệnh có thể chữa khỏi? Dấu hiệu sớm cảnh báo là gì?

Mới đây, thông tin Yoo Byeong Jang-gul, một nữ youtube nổi tiếng trên mạng xã hội qua đời ở tuổi 28 sau thời gian chống chọi với ung thư thận, khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Theo chia sẻ từ gia đình và bạn bè, cô phát hiện bệnh khi còn rất trẻ, từng tích cực điều trị, giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường với nụ cười tươi tắn. Thế nhưng, bệnh diễn tiến nhanh, sức khỏe suy kiệt và cô đã không thể vượt qua.

Sự ra đi của một người trẻ, ngoại hình xinh đẹp, đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời khiến nhiều người giật mình đặt câu hỏi: Ung thư thận có chữa khỏi được không? Liệu có dấu hiệu cảnh báo sớm tránh chuyện đáng tiếc như trên?

Ung thư thận có chữa khỏi được không?

Các chuyên gia ngành ung bướu nhận định, ung thư thận hoàn toàn có thể chữa khỏi, nhưng kèm theo một điều kiện mang tính sống còn: Phải phát hiện sớm.

Theo y văn và thực hành lâm sàng, ung thư thận hoàn toàn có thể chữa khỏi, đặc biệt khi bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, khối u còn khu trú trong thận và chưa di căn. Ở giai đoạn này, bệnh nhân có thể được điều trị triệt để bằng:

Phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc cắt thận bán phần/toàn phần

Đốt sóng cao tần

Áp lạnh khối u

Tỷ lệ sống thêm 5 năm ở giai đoạn sớm có thể lên tới 90% hoặc cao hơn, đồng nghĩa với khả năng khỏi bệnh gần như hoàn toàn nếu tuân thủ điều trị và theo dõi đúng phác đồ.

Tuy nhiên, khả năng chữa khỏi sẽ giảm mạnh khi ung thư thận bước sang giai đoạn muộn, đặc biệt khi tế bào ung thư đã di căn xa tới phổi, xương, gan hoặc não. Lúc này, mục tiêu điều trị không còn là chữa khỏi, mà chuyển sang kiểm soát bệnh, giảm triệu chứng và kéo dài thời gian sống bằng các liệu pháp như thuốc nhắm trúng đích, miễn dịch trị liệu hoặc hóa trị.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của Yoo Byeong Jang-gul, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận không phải dạng tế bào sáng, một thể ung thư hiếm và rất khó điều trị. Theo các báo cáo, tất cả các loại thuốc đều không mang lại hiệu quả, tế bào ung thư phát triển nhanh, cho thấy bệnh đã di căn mạnh. Đây là nhóm bệnh nhân có tiên lượng xấu, khả năng chữa khỏi gần như không còn.

Từ những trường hợp này có thể thấy, phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là "chìa khóa vàng quyết định khả năng sống còn ở ung thư thận.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư thận từ sớm, người trẻ cũng đừng chủ quan bỏ qua

Điều đáng lo ngại là ung thư thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, hoặc biểu hiện rất mơ hồ, dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường. Theo Mayo Clinic, người bệnh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu sau:

1. Tiểu ra máu

Đây là dấu hiệu quan trọng và thường gặp nhất. Nước tiểu có thể hồng, đỏ hoặc nâu sẫm, xuất hiện thoáng qua rồi tự hết, khiến nhiều người chủ quan bỏ qua.

2. Đau lưng hoặc đau hông kéo dài

Cơn đau thường xuất hiện một bên, âm ỉ, không liên quan đến vận động hay chấn thương, không thuyên giảm khi nghỉ ngơi.

3. Sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng hoặc hông

Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể tự sờ thấy khối cứng ở vùng thắt lưng hoặc bụng.

4. Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân nhanh dù không ăn kiêng hay tập luyện là dấu hiệu cảnh báo ung thư nói chung, trong đó có ung thư thận.

5. Mệt mỏi kéo dài, thiếu năng lượng

Cảm giác kiệt sức, uể oải dù sinh hoạt bình thường, nghỉ ngơi đầy đủ.

6. Sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân

Sốt nhẹ kéo dài, không do nhiễm trùng hay bệnh lý cấp tính, thường bị bỏ qua.

7. Thiếu máu

Ung thư thận có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hồng cầu, gây thiếu máu, da xanh xao, chóng mặt.

Trường hợp hot girl phim ngắn qua đời ở tuổi 28 là một hồi chuông cảnh báo rõ ràng: Ung thư thận không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi. Lối sống ít vận động, hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, lạm dụng thuốc giảm đau kéo dài… đều là những yếu tố nguy cơ đang ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Khám sức khỏe định kỳ, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm nước tiểu là những việc tưởng chừng đơn giản nhưng có thể cứu cả một cuộc đời.

Ung thư thận không phải bản án tử hình, nhưng sự chủ quan thì có thể. Và đôi khi, chỉ cần phát hiện sớm hơn một bước, cái kết đã rất khác.