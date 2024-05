Nữ Việt kiều tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 6/5, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, lực lượng thanh tra sở đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân sau phẫu thuật thẩm mỹ .

Bệnh nhân là một nữ Việt kiều (64 tuổi, ngụ tại quận 10, TPHCM). Thông tin ban đầu, ngày 27/3, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Tân Hưng (871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Nữ Việt kiều được bác sĩ chẩn đoán thừa mỡ ở các vùng bụng, đùi, cánh tay; chùng da bụng; mông lép; da thừa mí mắt; còn túi độn ngực 2 bên.

Chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 2 trường hợp tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ (ảnh minh họa)

Bệnh nhân đã được thực hiện các phẫu thuật, gồm: hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực 2 bên.

Khoảng 3 ngày sau phẫu thuật thẩm mỹ, bệnh nhân đi lại vận động nhẹ thì đột ngột than chóng mặt, tay chân vã mồ hôi, khó thở, sau đó rơi vào hôn mê. Bệnh nhân đã được hỗ trợ thở máy và chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối.

Tại Bệnh viện Quân y 175, nữ Việt kiều được hồi sức tích cực bằng các phương pháp ECMO, lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng diễn tiến nặng, không có dấu hiệu phục hồi. Sau hơn 1 tháng nhập viện, ngày 3/5, nữ bệnh nhân đã tử vong.

Trước đó vào ngày 13/3, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi nữ bệnh nhân (70 tuổi) đến Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn (quận 1, TPHCM) để phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới.

Sau phẫu thuật bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ với thuốc tê, rơi vào nguy kịch rồi tử vong.