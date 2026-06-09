Nữ TikToker 26 tuổi nổi tiếng bị bắn tử vong khi đang video call với bạn trai

Con trai 2 tuổi của cô đã chứng kiến vụ việc kinh hoàng.

Một nữ TikToker 26 tuổi nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo tại tỉnh Saraburi, Thái Lan đã bị phát hiện tử vong bên vệ đường vào ngày 8 với vết đạn trên đầu. Khi sự việc xảy ra, nạn nhân đang thực hiện cuộc gọi video với bạn trai. Người bạn trai ở đầu dây bên kia đã tận mắt chứng kiến cảnh bạn gái bị bắn hạ, sau đó điện thoại rơi xuống đất và mất tín hiệu. Qua điều tra, cảnh sát xác định bạn trai cũ của nạn nhân là nghi phạm chính và tiến hành truy bắt, tuy nhiên nghi phạm cuối cùng được tìm thấy đã tự sát bằng súng trong xe hơi.

Theo thông tin từ tờ Khaosod, nữ TikToker 26 tuổi tên là Chulaporn thường làm việc tại một trạm xăng và nhờ ngoại hình cùng vóc dáng nổi bật nên rất được yêu mến trên TikTok. Cảnh sát tỉnh Saraburi cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, Chulaporn đang lái xe qua đường Phahonyothin thì xe bị hết xăng. Cô đã gặp bạn trai cũ là Suthat, 42 tuổi, vì người này trước đó đã hứa sẽ mang một thùng xăng đến tiếp nhiên liệu cho cô.

Trong lúc đang dùng số xăng mà bạn trai cũ mang đến để đổ vào xe, Chulaporn vừa sử dụng điện thoại để gọi video với bạn trai hiện tại. Bất ngờ, người bạn trai hiện tại nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ đầu dây bên kia, tiếp đó là hai tiếng súng nổ vang lên. Ngay sau đó, chiếc điện thoại của Chulaporn rơi xuống đất. Trên xe lúc đó còn có con trai 2 tuổi của hai người.

Khi người bạn trai hiện tại nhận được tin tức lần nữa thì đó đã là tin báo tử của Chulaporn. Khi cảnh sát đến hiện trường, Chulaporn đang nằm trong vũng máu bên vệ đường. Cô bị đạn xuyên qua lưng và găm vào sau gáy. Tại hiện trường còn tìm thấy vỏ đạn 9mm, trong khi Suthat đã lái xe tải bỏ trốn.

Nạn nhân Chulaporn

Cảnh sát tiết lộ tình trạng quan hệ của Chulaporn khá phức tạp. Cô từng kết hôn với chồng cũ và có một cậu con trai hơn 2 tuổi. Sau khi chia tay, Chulaporn từng có thời gian hẹn hò với tài xế xe tải 42 tuổi là Suthat. Sau khi chia tay Suthat, Chulaporn đã quay lại với chồng cũ, cũng chính là bạn trai hiện tại của cô, điều này khiến Suthat vô cùng bất mãn.

Không những thế, Chulaporn gần đây đã công khai những hành vi xấu của Suthat, khiến anh ta bị ông chủ sa thải và mất việc cách đây 4, 5 ngày. Cảnh sát nhận định, việc không cam tâm bị bỏ rơi, chứng kiến bạn gái cũ quay lại với chồng cũ, cộng thêm việc công việc bị hủy hoại đã khiến Suthat nảy sinh tâm lý trả thù cực đoan và xuống tay tàn độc với bạn gái cũ.

Sau khi gây án, Suthat lái xe bỏ trốn đến tỉnh Nakhon Ratchasima. Cuối cùng, nghi phạm được cho là biết không thể thoát tội nên đã dùng súng tự sát trong xe tải của chính mình và tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương hiện đã phong tỏa hiện trường để điều tra, các tình tiết cụ thể vẫn đang được làm rõ.

Nguồn: Khaosod