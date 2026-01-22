Nữ thư ký trẻ bàng hoàng phát hiện ung thư dạ dày sau 6 tháng uống nước theo kiểu... ai cũng tưởng tốt

Cô Jia (Quảng Đông, Trung Quốc) ngoài 20 tuổi, mới ra trường và đi làm được hơn 1 năm. Công việc của cô là thư ký cho quản lý cấp cao của công ty nên rất bận rộn, giờ giấc thất thường, áp lực cũng không ít. Vì vậy, cô luôn cô gắng chăm sóc sức khỏe từ những thói quen ăn uống nhỏ nhặt hàng ngày. Chỉ có điều, cô không thể ngờ chính thói quen uống nước mình tưởng tốt lại thúc đẩy căn bệnh ung thư dạ dày khi còn quá trẻ.

Nữ thư ký trẻ phát hiện ung thư dạ dày sau một lần ngất vì đau bụng (Ảnh minh họa)

Chính cô Jia kể lại, cô thường xuyên thấy đau âm ỉ ở bụng và ợ nóng. Cô cho rằng đó là vì căng thẳng, ăn không đúng bữa và đau bụng kinh chứ không có gì nghiêm trọng. Thay vì đi khám, cô tự mua thuốc tiêu hóa và tin vào quan niệm "nước ấm chữa bách bệnh".

Vì vậy, suốt 6 tháng trời cô liên tục uống thật nhiều nước ấm. Càng đau thì nhiệt độ nước phải càng tăng mới xoa dịu được. Thời gian càng lâu, cô càng quen với cái nóng và bắt đầu cảm thấy ăn uống gì cũng nóng đến bốc khói mới ngon, mới tốt cho sức khỏe.

Cho đến một hôm, càng uống nước ấm cô càng cảm thấy đau dữ dội. Cơn đau khiến cô Jia vã mồ hôi hột, ngất xỉu ngay tại chỗ làm. Sau khi được đồng nghiệp đưa tới phòng cấp cứu, cô bàng hoàng nhận chẩn đoán mắc ung thư dạ dày cuối gia đoạn 2.

Uống nước quá nóng có gây ung thư dạ dày?

Bác sĩ Zhao Yi thuộc Bệnh viện Luohu (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng nước quá nóng không hề có khả năng chữa đau bụng. Ngược lại, nhiệt độ cao sẽ gây kích ứng trực tiếp lên niêm mạc dạ dày vốn đã đang bị tổn thương hoặc có viêm nhiễm sẵn.

Trong khi đó, vì ăn uống không lành mạnh và căng thẳng kéo dài mà cô Jia đã bị viêm dạ dày mãn tính mà không hay. Càng nghiêm trọng hơn khi loại nước cô thường uống không phải nước ấm mà là nước quá nóng, ước tính khoảng 50 - 60 độ C ở 2 tháng đầu và lên tới khoảng 80 độ C ở thời điểm phát hiện bệnh.

Uống nước quá nóng không chỉ gây hại dạ dày mà còn tăng nguy cơ ung thư thực quản (Ảnh minh họa)

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp loại đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm 2A. Tức là nhóm các tác nhân có thể gây ung thư cho con người. Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống ở nhiệt độ này gây ra các tổn thương nhiệt mãn tính cho lớp niêm mạc mỏng manh. Thường liên quan tới ung thư thực quản và ung thư dạ dày (nhất là vùng thường vị).

Với trường hợp của nữ thư ký trẻ này, việc uống nước ở nhiệt độ quá cao không phải nguyên nhân cốt lõi nhưng là yếu tố thúc đẩy bệnh tình nặng và tiến triển ung thư nhanh hơn.

Cẩn trọng với các dấu hiệu ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày thường được ví như "kẻ giết người thầm lặng". Vì ở giai đoạn đầu, các triệu chứng rất mờ nhạt và dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Bác sĩ Zhao Li khuyến cáo bạn cần đi kiểm tra ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Khó tiêu kéo dài và thường xuyên chán ăn.

- Đau bụng dai dẳng hoặc dữ dội, nhất là sau ăn.

- Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân.

Đau bụng âm ỉ, nhất là sau ăn rất có thể do ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

- Có cảm giác bụng phình to hoặc đầy hơi cực kỳ khó chịu sau khi ăn.

- Nôn mửa thường xuyên, thậm chí nôn ra máu.

- Phân có màu đen hoặc lẫn máu.

- Thể trạng mệt mỏi, suy nhược do thiếu máu.

Để không rơi vào bi kịch như cô Jia, việc thay đổi lối sống là điều bắt buộc. Thay vì uống nước quá nóng, hãy sử dụng nước ấm ở nhiệt độ vừa phải (khoảng 37 - 50 độ C). Ngoài ra, bạn nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và hạn chế đồ cay nóng, dầu mỡ. Việc thăm khám định kỳ và xét nghiệm khuẩn Helicobacter Pylori cũng là cách hữu hiệu nhất để tầm soát sớm các nguy cơ.