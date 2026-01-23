"Nữ thần thanh xuân" Trần Kiều Ân 46 tuổi vẫn giữ cân nặng 47kg: Bác sĩ chỉ ra mấu chốt giảm cân nằm ở 1 việc

Mới đây, nữ diễn viên Trần Kiều Ân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đứng trên cân điện tử, thoải mái công khai cân nặng với người hâm mộ.

Ít ai biết rằng đã có giai đoạn Trần Kiều Ân tăng cân lên khoảng 62kg, thậm chí từng vướng nghi vấn mang thai vì ngoại hình thay đổi. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận, với phụ nữ ngoài 40, việc giảm xuống còn 47kg, thậm chí 45kg, là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, bằng việc kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì vận động và kiểm soát lối sống, cô đã từng bước lấy lại vóc dáng.

Hiện tại, Trần Kiều Ân cho biết con số trên cân không chỉ là thành quả mà còn là động lực để cô tiếp tục tập luyện đều đặn. Nguyên tắc duy trì cân nặng của cô khá đơn giản: ăn uống cân bằng, đảm bảo đủ protein, tập thể dục thường xuyên và tuyệt đối không áp dụng các phương pháp giảm cân cực đoan.

Nhận định về cách giảm cân này, bác sĩ Đặng Văn Tâm, Phó giám đốc một phòng khám chuyên về kiểm soát cân nặng và bác sĩ y học gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc), cho rằng với phụ nữ trung niên, điều quan trọng không nằm ở con số cân nặng, mà là tổng thể sức khỏe và vóc dáng. Những yếu tố như khối lượng cơ bắp, mật độ xương, mức năng lượng, thể lực và tinh thần mới là nền tảng lâu dài. Việc giữ cân ổn định chỉ là “giá trị cộng thêm”. Theo bác sĩ, không cần lấy tiêu chuẩn của người khác để ép bản thân, chỉ cần ăn uống tử tế, vận động vừa phải và chú ý lắng nghe cơ thể, đó cũng chính là bí quyết giúp phụ nữ duy trì sự tự tin và vẻ đẹp bền vững.

Về mặt dinh dưỡng, bác sĩ Đặng Văn Tâm nhấn mạnh, dù là giảm cân hay giữ sức khỏe, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là ưu tiên thực phẩm nguyên bản, đa dạng, hạn chế tối đa đường bổ sung, gia vị nặng, thực phẩm chế biến sẵn, cũng như các món nấu ở nhiệt độ quá cao. Những yếu tố này không chỉ kích thích vị giác quá mức mà còn dễ gây nghiện ăn, làm rối loạn cảm giác đói no tự nhiên của cơ thể.

Theo phân tích của chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến người hiện đại dễ tăng cân là việc tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm công nghiệp kết hợp nhiều đường và chất béo. Nước ngọt, đồ ăn đóng gói tuy tiện lợi nhưng thường chứa hàm lượng đường, muối cao và được tinh chế mạnh, khiến cơ thể hấp thu rất nhanh, tạo cảm giác hưng phấn tức thời. Điều này khiến con người ngày càng khó từ bỏ, đồng thời ăn nhiều hơn mức cần thiết.

Nguy hiểm hơn, những thực phẩm này còn làm rối loạn hệ thống hormone kiểm soát cảm giác no. Khi ăn vào, cơ thể không tiết đủ hormone tạo cảm giác no, dẫn đến việc não bộ không nhận được tín hiệu “dừng lại”, khiến con người liên tục muốn ăn thêm. Lượng calo cao, cùng với việc insulin tăng mạnh và các hormone khác bị ảnh hưởng, lâu dần sẽ làm suy yếu cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Bác sĩ ví hiện tượng này giống như việc “hệ thống phanh” ngăn ăn quá mức trong não bộ bị hỏng dần.

Để giảm cân bền vững và hạn chế tái tăng cân, bác sĩ Đặng Văn Tâm cho rằng thay đổi chế độ ăn cũng giống như từ bỏ một thói quen xấu, chắc chắn sẽ có giai đoạn khó chịu ban đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong quá trình đó, mỗi người học cách chủ động lựa chọn thực phẩm lành mạnh, ăn đa dạng, cảm nhận rõ ràng cảm giác no thật sự mà thức ăn mang lại. Khi mối quan hệ với thực phẩm được xây dựng lại một cách đúng đắn, cơ thể sẽ dần tìm được nhịp cân bằng phù hợp, từ đó duy trì cân nặng ổn định, sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái lâu dài.

Nguồn và ảnh: Health 2.0