Nữ streamer 39 tuổi đột tử khi đang livestream sau 10 phút đau đầu dữ dội: Bác sĩ cảnh báo “kiểu đau đầu” này có tỷ lệ tử vong lên tới hơn 30%

Theo thông tin được chia sẻ, vào đêm 10/3, khi đang phát trực tiếp bán hàng, cô bất ngờ ôm đầu vì đau dữ dội. Trên màn hình, người xem thấy rõ khuôn mặt cô tái nhợt, biểu cảm đau đớn, liên tục xoa vùng sau gáy và trán. Thậm chí cô còn hoảng hốt kêu lên trước camera: “Nhanh gọi cấp cứu, tôi sắp ngã xuống rồi!”.

Chỉ ít phút sau lời kêu cứu, tình trạng của cô nhanh chóng xấu đi và rơi vào hôn mê. Dù xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng khi nhân viên y tế tới nơi, cô đã không còn dấu hiệu sinh tồn.

Theo nhiều người quen, để nuôi cô con gái 5 tuổi, nữ streamer này thường xuyên làm việc quá sức, thức khuya kéo dài. Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến xuất huyết não do căng thẳng và làm việc quá tải.

Bác sĩ: Rất có thể là xuất huyết não cấp tính

Bác sĩ Liêu Gia Lân, chuyên khoa ngoại thần kinh tại Bệnh viện Đại Lâm Từ Tế Gia Nghĩa (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết dù chưa có kết quả giải phẫu tử thi, nhưng dựa trên biểu hiện đau đầu dữ dội rồi nhanh chóng hôn mê, khả năng cao đây là xuất huyết não cấp tính.

Nguyên nhân thường gặp nhất trong những trường hợp như vậy là

- Vỡ phình động mạch não.

- Đột quỵ xuất huyết (chảy máu não).

Đây là những tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì diễn tiến rất nhanh, có thể khiến người bệnh tử vong trong thời gian ngắn.

Trước đó, một streamer khác có biệt danh “A Kui Vân Nam” cũng từng gục ngã và qua đời khi đang livestream với các triệu chứng tương tự.

“Đau đầu như búa bổ” - dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm

Bác sĩ Liêu Gia Lân cho biết cơn đau đầu mà nữ streamer gặp phải rất giống với tình trạng y khoa gọi là “đau đầu như sét đánh” (thunderclap headache).

Khác với cơn đau đầu thông thường do stress hay cảm lạnh, kiểu đau này có đặc điểm:

- Xuất hiện đột ngột;

- Đau dữ dội ngay lập tức;

- Cảm giác như đầu bị “nổ tung”.

Mức độ đau thường đạt đỉnh chỉ trong vài giây đến vài phút và khiến người bệnh khó chịu đựng.

Theo thống kê lâm sàng, nếu đau đầu như sét đánh do vỡ phình động mạch não, tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 30%. Trong đó, 10-20% bệnh nhân đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện.

Ngay cả khi được cấp cứu kịp thời, nhiều người vẫn phải đối mặt với các biến chứng thần kinh nghiêm trọng sau phẫu thuật.

Vì sao người trẻ vẫn có thể bị xuất huyết não?

Mặc dù nguy cơ đột quỵ xuất huyết ở người trẻ thấp hơn người lớn tuổi, nhưng một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ đáng kể, bao gồm tăng huyết áp, thức khuya kéo dài, làm việc căng thẳng, quá sức, hút thuốc, và sinh hoạt không điều độ.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc quá mệt mỏi, huyết áp có thể tăng vọt đột ngột, khiến những vị trí thành mạch yếu dễ bị vỡ, gây xuất huyết não.

Trước khi vỡ mạch não, cơ thể có thể phát ra tín hiệu cảnh báo

Theo bác sĩ, trong một số trường hợp, trước khi xảy ra xuất huyết nghiêm trọng, cơ thể có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm như:

- Đau đầu dữ dội bất thường;

- Cứng cổ, khó cúi đầu.

- Buồn nôn hoặc nôn;

- Nhìn mờ hoặc nhìn đôi;

- Nhạy cảm với ánh sáng.

- Sụp mí mắt.

Những triệu chứng này có thể liên quan đến tăng áp lực nội sọ hoặc chảy máu nhẹ kích thích màng não.

Ngoài ra, nếu xuất hiện sụp mí mắt hoặc yếu cơ mắt, có thể là dấu hiệu phình động mạch chèn ép dây thần kinh.

Những ai nên tầm soát mạch máu não?

Các bác sĩ khuyến cáo một số nhóm nên cân nhắc kiểm tra não định kỳ, bao gồm:

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não;

- Bệnh nhân thận đa nang;

- Người trung niên khoảng 50 tuổi trở lên.

Phương pháp tầm soát hiệu quả hiện nay là chụp cộng hưởng từ (MRI). So với chụp cắt lớp vi tính (CT), MRI không sử dụng tia bức xạ, nên phù hợp hơn cho kiểm tra định kỳ.

Làm gì để giảm nguy cơ xuất huyết não?

Để hạn chế nguy cơ vỡ mạch máu não, các chuyên gia khuyến nghị cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là:

- Ba chỉ số sức khỏe quan trọng: huyết áp, đường huyết và mỡ máu;

- Duy trì lối sống điều độ;

- Giảm căng thẳng;

- Bỏ thuốc lá.

Nếu trong quá trình khám sức khỏe phát hiện phình động mạch hoặc dị dạng mạch máu não, hiện nay y học có nhiều phương pháp điều trị như nút mạch, đặt stent mạch máu, phẫu thuật kẹp túi phình. Nếu xử lý trước khi mạch máu bị vỡ, tiên lượng thường khá tốt.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh nếu gặp cơn đau đầu dữ dội bất thường, người bệnh nên nằm nghiêng, kê cao đầu nhẹ và gọi cấp cứu ngay lập tức, tuyệt đối không cố gắng chịu đựng hoặc chờ cơn đau tự qua.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Sohu