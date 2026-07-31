HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026

Gia Linh
|

Vượt qua 30 thí sinh, Vũ Thị Thảo (Thanh Hóa) giành vương miện Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 29/7 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.

Ở khoảnh khắc được xướng tên, người đẹp 23 tuổi xúc động khi nhận vương miện và sash chứng nhận từ ban tổ chức. Đông đảo khán giả có mặt tại quảng trường vỗ tay chúc mừng, trong khi hàng nghìn người theo dõi chương trình qua nền tảng số liên tục để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc.

Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Vũ Thị Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026.

Đêm chung kết có chủ đề "Tinh hoa Việt Nam", gồm các phần thi đồng diễn, áo dài, bikini, dạ hội và ứng xử. Hội đồng giám khảo lựa chọn những gương mặt nổi bật sau nhiều tháng tuyển chọn, đào tạo và hoạt động đồng hành.

Ở phần ứng xử dành cho tốp thí sinh xuất sắc, Vũ Thị Thảo nhận câu hỏi của tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai: "Theo bạn, vẻ đẹp của một hoa hậu sẽ tồn tại trong bao lâu?".

Thí sinh chọn trả lời song ngữ. Cô cho rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở những giá trị người phụ nữ mang lại cho cộng đồng. Theo Thảo, nhan sắc có thể thay đổi theo thời gian nhưng những đóng góp tích cực sẽ giúp vẻ đẹp được ghi nhớ lâu dài. Người đẹp cũng bày tỏ mong muốn trở thành một người trẻ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời khép lại phần thi bằng lời khẳng định: "Tôi tự hào nói rằng tôi là người Việt Nam".

Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 2.
Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Vũ Thị Thảo trả lời ứng xử song ngữ.

Vũ Thị Thảo sinh năm 2003, quê Thanh Hóa, là sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức. Cô sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo hình thể 83-60-93 cm. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, cô còn giành giải "Người đẹp ảnh" và "Người đẹp được yêu thích nhất" thông qua cổng bình chọn của cuộc thi.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Đinh Ngọc Bảo Châu, Á hậu 2 là Nguyễn Minh Hoàng Kim. Hai Á hậu 3 được trao cho Nguyễn Thị Thủy Tiên và Huỳnh Ngọc Phụng. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ như Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Bản sắc, Người đẹp Truyền thông - Du lịch, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Nhân ái….

Hội đồng giám khảo gồm NSND Vương Duy Biên, NSND Trọng Trinh, NSND Kim Xuân, tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, ca sĩ Sỹ Luân, nhà thiết kế Tạ Linh Nhân cùng nhiều hoa hậu, á hậu của mùa thi trước.

Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 4.
Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 5.
Nữ sinh Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Một số hình ảnh tại đêm chung kết.

Trước đêm chung kết, các thí sinh tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch địa phương, giao lưu văn hóa, thiện nguyện và các phần thi phụ nhằm rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh cũng như trách nhiệm xã hội. Sau đăng quang, Vũ Thị Thảo sẽ đồng hành cùng ban tổ chức trong các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình.

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và bản lĩnh của phụ nữ Việt, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Với chủ đề "Tinh hoa Việt Nam", mùa giải 2026 hướng đến việc khuyến khích người trẻ lan tỏa bản sắc dân tộc, góp phần giới thiệu các điểm đến, di sản và nét đẹp văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Cuộc sống giàu có trong biệt thự hơn 400 tỷ ở TP.HCM của Hà Kiều Anh SN 1976
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Vũ Thị Thảo

quê thanh hóa

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026

Nữ Sinh

Quảng Ngãi

Chung kết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại