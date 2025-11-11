HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh nhập viện vì bị bạn nam cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu

Hoài Nam |

Một nữ sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bị nam sinh cùng lớp dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào đầu trong giờ ra chơi.

Ngày 11/11, trao đổi với Báo Tiền Phong , lãnh đạo Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) xác nhận, tại trường vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị bạn nam cùng lớp đánh vào đầu, phải nhập viện.

Theo đó, trong giờ ra chơi vào sáng 7/11, em L.K.L bị bạn nam cùng lớp là B.L (học lớp 7C) dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó nữ sinh về nhà thì có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn.

Gia đình sau đó đã đưa em L. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng về sự việc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Hương Phố đã vào cuộc, xác minh và điều tra vụ việc.

Nữ sinh nhập viện vì bị bạn nam cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu- Ảnh 1.

Trường học nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) nữ sinh L. bị bạn nam dùng thước dài khoảng 40cm đánh 15 cái vào đầu. Hiện em L. đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

“Bản thân nữ sinh có sức khoẻ yếu, khi bị đánh thì cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của em. Còn về em B.L. cũng từng có hành vi đánh bạn, hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình để có biện pháp răn đe, xử lý nam sinh”, lãnh đạo Trường THCS Hương Giang cho biết.

Hiện Công an xã Hương Phố đang tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình để làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Thông tin mới nam sinh lớp 10 trường cao đẳng nghề bị đánh chấn thương sọ não
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại