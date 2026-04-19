Nữ sinh lớp 10 tử vong vì ung thư đại trực tràng, bác sĩ tiếc nuối: "Bệnh do miệng mà ra"

Ở tuổi 15, khi bạn bè đang háo hức với bao hoài bão về cánh cửa đại học, một cô bé tại Trung Quốc đã phải vĩnh viễn khép lại tương lai sau cuộc chiến nghiệt ngã với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Cái chết của em không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép gửi đến những người trẻ đang coi thường sức khỏe vì những "cơn thèm" ăn nhất thời.

Bi kịch từ những cơn đau bụng bị lãng quên suốt 1 năm

Mọi chuyện bắt đầu được hé lộ khi nữ sinh này nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, đau đớn dữ dội đến mức không thể ăn uống hay đi vệ sinh. Khi bác sĩ Chang Xuri (Bắc Kinh, Trung Quốc) tiến hành kiểm tra nhận thấy không chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường như gia đình nói.

Ảnh minh họa

Bố mẹ cô bé cũng cho biết, chuyện đau bụng sau khi ăn uống như thế này đã diễn ra từ lâu. Gia đình từng cho đi khám khoảng 1 năm trước nhưng không ra bệnh gì. Họ quá bận rộn, đơn giản không thấy con gái kêu đau thì không để ý. Nhiều khi cho rằng "cơ địa" con mình tiêu hóa kém, thỉnh thoảng là vấn đề do đau bụng kinh, uống nước lạnh nhiều. Nhìn chung là các vấn đề nhẹ và nhất thời.

Thế nhưng, kết quả chẩn đoán lần này đã khiến tất cả chết lặng: Cô bé mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, tế bào ác tính đã di căn khắp khoang bụng và nhiều cơ quan nội tạng.

Đáng tiếc hơn, đây không phải là một tai nạn bất ngờ. Nữ sinh thú nhận mình đã bị trướng bụng, tiêu chảy, thậm chí đi ngoài ra máu suốt hơn 1 năm trời. Thế nhưng, em đã chọn cách im lặng vì chủ quan mình còn trẻ, và quan trọng hơn là nỗi sợ bị bố mẹ trách móc về sở thích ăn uống "vô tội vạ" của mình. Sự thiếu kết nối với gia đình và tâm lý chủ quan đã vô tình cắt đứt cơ hội sống sót cuối cùng của em.

Bác sĩ "sốc" trước thực đơn hàng ngày: Không khác gì "nuôi" ung thư

Khi hỏi rõ hơn về chế độ ăn uống của cô bé bác sĩ Chang Xuri đã phải thốt lên đầy chua xót: "Bệnh do miệng mà ra!"

Do đặc thù công việc của bố mẹ thường xuyên vắng nhà và cho ăn uống thoải mái, cô bé này gần như bỏ bê bữa cơm gia đình để làm bạn với đồ ăn nhanh và hàng quán. Có thể tóm tắt sở thích ăn uống "nuôi" ung thư đại trực tràng của em bằng 4 điều:

- "Nghiện" đồ cay nóng và thịt nướng: Nữ sinh dùng tiền ăn sáng để ăn lẩu cay, thịt nướng và các món chiên rán nhiều dầu mỡ liên tục trong nhiều năm.

- Gia vị đậm đà quá mức: Thói quen ăn mặn, nhiều chất phụ gia và các món nêm nếm cực độ đã tàn phá niêm mạc đại tràng từng ngày.

Ảnh minh họa

- Thiếu chất xơ trầm trọng: Từ nhỏ cô bé này đã không thích ăn rau củ. Lớn lên lại toàn ăn đồ ăn nhanh, món chiên rán nên thiếu chất xơ nặng, táo bón nhiều năm.

- Giờ giấc thất thường: Ăn uống tùy hứng theo tâm trạng, lúc bỏ bữa, lúc lại nạp quá nhiều vào đêm muộn khiến hệ tiêu hóa kiệt quệ.

Chính kiểu ăn uống khoái khẩu này đã trở thành "thuốc độc" liều cao, kích thích các polyp phát triển thành khối u ác tính. Dù các chuyên gia đã nỗ lực cứu chữa, cô gái trẻ vẫn không thể vượt qua "bản án" ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Cuối cùng, nữ sinh này tử vong ở tuổi 15 với bao nhiêu tiếc nuối và hối hận.

Ung thư đại trực tràng: "Sát thủ" đang trẻ hóa với tốc độ chóng mặt

Bác sĩ Chang Xuri chia sẻ, ung thư đại trực tràng từng được coi là bệnh của người già, nhưng hiện nay đang có xu hướng tấn công mạnh mẽ vào nhóm đối tượng dưới 50 tuổi. Trong đó, có 7 nhóm người có nguy cơ mắc cao, cần cẩn trọng như:

- Người ăn uống kém khoa học: Nghiện thịt đỏ, đồ nướng cháy xém, thức ăn cay nóng và thực phẩm chế biến sẵn.

- Người thừa cân, béo phì: Nồng độ insulin cao thúc đẩy tế bào ung thư tăng sinh mạnh mẽ.

- Người lười vận động: Ngồi lâu khiến chất thải tích tụ trong ruột già lâu hơn, làm tăng cơ hội tiếp xúc với các chất gây ung thư.

- Tiền sử gia đình: Khoảng 25% ca bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền như hội chứng Lynch hay đa polyp tuyến.

- Người có bệnh lý đường ruột mạn tính: Viêm loét đại tràng, bệnh Crohn không được điều trị dứt điểm.

- Người hút thuốc và uống rượu bia: Làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ tử vong lên gấp nhiều lần.

- Nhóm trên 50 tuổi: Tuy nhiên, độ tuổi sàng lọc hiện được khuyến cáo nên hạ xuống từ 45 tuổi.

Để bảo vệ bản thân trước căn bệnh quái ác này, bác sĩ Chang nhắc nhở phải bắt đầu ngay từ chế độ ăn uống. Hãy thay đổi thực đơn lành mạnh hơn bằng cách ăng cường chất xơ từ rau xanh, trái cây để "quét sạch" độc tố trong ruột. Đồng thời hạn chế đồ chiên nướng, nói không với thực phẩm cháy xém và đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản. Uống đủ nước và rải rác cả ngày cũng rất quan trọng. Nên vận động mỗi ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm thời gian ứ đọng chất thải.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, hãy luôn lắng nghe cơ thể, đừng phớt lờ các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, phân nhỏ dẹt hay đau bụng âm ỉ kéo dài hay sụt cân nhanh. Nội soi định kỳ là cách tốt nhất nhất để phát hiện sớm và loại bỏ các polyp trước khi chúng biến chuyển thành ung thư đại trực tràng. Đừng chủ quan rằng mình còn trẻ mà ăn uống hay sinh hoạt bừa bãi vì cái giá phải trả là rất đắt!

Nguồn và ảnh: Skypost, China Times, HK01