Nữ sinh 22 tuổi mắc ung thư phổi, bác sĩ đau lòng chẩn đoán: 2 điều này đã huỷ hoại cuộc đời cô

Ở tuổi 22, độ tuổi đáng lẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất nhưng Tiểu Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) - một nữ sinh đại học, nhận kết quả chẩn đoán khiến tương lai gần như sụp đổ: ung thư phổi giai đoạn đầu.

Điều khiến các bác sĩ không khỏi đau lòng là, chính là cô không hút thuốc, ăn uống đơn giản, thậm chí hiếm khi uống trà sữa. Thế nhưng, trong một lần khám sức khỏe, cô được phát hiện có các nốt mờ dạng kính trong phổi.

Câu hỏi được chính bác sĩ đặt ra: Một người trẻ, sinh hoạt tưởng chừng “lành mạnh”, rốt cuộc đã làm gì sai?

Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt của Tiểu Lý, các bác sĩ chỉ ra 2 nguyên nhân chính.

1. "Kẻ giết người" giấu mặt trong nhà bếp

Theo các bác sĩ, khói sinh ra trong quá trình nấu ăn hàng ngày chứa các chất gây ung thư mạnh như benzopyrene. Mức độ tác hại thậm chí có thể tương đương việc hút hai gói thuốc lá mỗi ngày.

Để tiết kiệm chi phí, Tiểu Lý thuê căn hộ có máy hút mùi không đạt tiêu chuẩn. Cô thường xuyên bị ho khi nấu ăn do hít phải khói từ bếp bốc lên.

Tương tự Tiểu Lý, nhiều người thường đợi đến khi dầu bốc khói mới cho thức ăn vào chảo, đây là thói quen rất nguy hiểm. Nếu dầu vượt quá điểm bốc khói sẽ tạo ra lượng lớn các chất độc hại. Ngay cả khi bật máy hút mùi, vẫn cần đảm bảo không gian thông thoáng bằng cách mở cửa sổ. Ngoài ra, có thể đeo khẩu trang khi nấu ăn và nên bật máy hút mùi thêm 10 phút sau khi nấu xong.

2. "Cám dỗ" trong đêm khuya

Tiểu Lý thường xuyên làm luận án đến 2 - 3 giờ sáng, khiến chu kỳ ngủ - thức bị rối loạn trong thời gian dài. Theo bác sĩ, các tế bào phổi thường sửa chữa DNA vào ban đêm. Việc thức khuya có thể làm gián đoạn quá trình này.

Khi ngủ không đủ giấc, hoạt động của các "tế bào sát thủ tự nhiên" có trong cơ thể giảm 40%. Những tế bào này thường được coi là "người bảo vệ", có nhiệm vụ loại bỏ các tế bào ung thư.

Ngoài ra, thức khuya có thể kích thích sự tiết cortisol bất thường, một loại hormone gây căng thẳng có thể thúc đẩy các phản ứng viêm và tạo ra môi trường vi mô thích hợp cho sự phát triển của tế bào ung thư.

Khuyến nghị phòng ngừa từ bác sĩ

Từ trường hợp của Tiểu Lý, các bác sĩ đưa ra một số khuyến nghị:

- An toàn trong nhà bếp

Chọn máy hút mùi công suất cao, kiểu hút gió bên hông và vệ sinh bộ lọc mỡ hàng tháng. Sử dụng các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ thấp như hấp và luộc càng nhiều càng tốt, và chiên rán không quá hai lần một tuần.

- Sinh hoạt khoa học

Hãy đảm bảo bạn đi ngủ trước 11 giờ đêm và tránh xa các thiết bị điện tử một giờ trước khi ngủ. Nếu bạn buộc phải thức khuya, hãy đảm bảo ngủ đủ 7 tiếng.

- Sàng lọc sớm

Chụp CT xoắn ốc liều thấp có thể phát hiện các nốt phổi kích thước 1-2 mm. Bên cạnh đó, các bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm với người trẻ tuổi có tiền sử gia đình mắc bệnh phổi hoặc tiếp xúc lâu dài với các yếu tố nguy cơ.

Những dấu hiệu dễ bị bỏ qua của ung thư phổ

Các bác sĩ cũng cảnh báo một số triệu chứng cần chú ý:

- Ho kéo dài hơn hai tuần

Ho khan không kèm triệu chứng cảm lạnh, nặng hơn vào ban đêm và không thuyên giảm khi dùng thuốc ho thông thường.

- Đau vai không rõ nguyên nhân

Đau lan tỏa do khối u chèn ép dây thần kinh thường bị nhầm lẫn với chứng cứng khớp vai.

- Viêm phổi tái phát

Nhiễm trùng tái phát nhiều lần ở cùng một vùng có thể do khối u gây tắc nghẽn phế quản.

Trường hợp của Tiểu Lý là lời cảnh tỉnh: Ung thư không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người trung niên hay cao tuổi.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt mỗi ngày cũng có thể trở thành “tấm bảo hiểm” cho sức khỏe. Đừng để tuổi trẻ trở thành lý do để xem nhẹ cơ thể của chính mình.