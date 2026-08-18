Một nữ sinh 22 tuổi, đang học năm cuối Đại học Keio (Nhật Bản), bị bắt với cáo buộc trộm thẻ tín dụng của khách tại nơi làm thêm rồi dùng thẻ để mua mỹ phẩm.

Một nữ sinh viên Đại học Keio ở Nhật Bản bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lấy trộm thẻ tín dụng của khách tại một cơ sở thể thao nơi cô làm thêm, sau đó sử dụng thẻ để mua mỹ phẩm.

Người bị bắt là Shin zawa Karen (22 tuổi), sinh viên năm 4 Đại học Keio. Cảnh sát Tokyo cáo buộc cô phạm tội trộm cắp và gian lận.

Khi xuất hiện trước ống kính truyền thông lúc bị áp giải, Shin zawa Karen gây chú ý với vẻ ngoài mệt mỏi, gương mặt ít biểu cảm. Mái tóc của nữ sinh cũng trông thưa hơn đáng kể, để lộ nhiều vùng da đầu.

Hình ảnh nữ sinh trước truyền thông (Ảnh: TBS News)

Hình ảnh này được cho là khá khác biệt so với những bức ảnh Karen từng đăng tải trên mạng xã hội vài tháng trước, khi cô xuất hiện với mái tóc dày và bồng bềnh.

Theo điều tra, vào tháng 4, khi đang làm nhân viên lễ tân tại một cơ sở thể thao ở quận Shibuya, Tokyo, Shin zawa bị cáo buộc lấy trộm một thẻ tín dụng của nữ khách hàng ở độ tuổi 50. Sau đó, cô sử dụng thẻ tại một cửa hàng ở quận Shinjuku để mua 2 món mỹ phẩm trị giá khoảng 14.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng).

Cảnh sát cho rằng nữ sinh đã sử dụng chìa khóa chủ (master key) do cơ sở quản lý để mở tủ đồ trong phòng thay đồ ở tầng 3 và lấy thẻ tín dụng.

Theo cơ quan điều tra, chìa khóa này được quản lý tại quầy lễ tân ở tầng 2 và nhân viên có thể tự lấy ra sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Shin zawa phủ nhận một phần cáo buộc, cho rằng cô “nhặt được thẻ ở phòng thay đồ”. Tuy nhiên, nữ sinh thừa nhận đã sử dụng thẻ để mua mỹ phẩm.

“Tôi muốn có mỹ phẩm nên đã sử dụng thẻ một cách bốc đồng”, Shin zawa khai.

Những hình ảnh trước đó của nữ sinh (Ảnh: TBS News)

Cảnh sát Tokyo nghi ngờ nữ sinh này có thể đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lấy thẻ của nhiều khách hàng khác, sau đó thực hiện các giao dịch mua sắm với tổng giá trị khoảng 10 triệu yen (khoảng 1,6 tỷ đồng).

Hiện chưa rõ những vụ việc này có liên quan trực tiếp đến vụ án khiến Shin zawa bị bắt hay không.

Trong khi đó, một nữ khách hàng khác của cơ sở thể thao cho biết từng phát hiện tiền mặt trong tủ đồ bị thiếu. Người này cho biết trước đó trong ví có khoảng 26.000 yen (khoảng 4,2 triệu đồng) nhưng sau khi kiểm tra chỉ còn khoảng 16.000 yen (khoảng 2,6 triệu đồng)

“Tôi nhìn vào ví lúc thanh toán và thấy đáng lẽ mình có khoảng 26.000 yen, nhưng chỉ còn 16.000 yen. Tôi đã nghĩ, ‘Ơ, chuyện gì vậy?’”, người phụ nữ kể.

Theo lời người này, cô luôn khóa tủ đồ cẩn thận sau mỗi lần sử dụng.

“Ngay cả khi đã khóa tủ mà vẫn không thể tin tưởng 100% thì sau này tôi không biết phải làm thế nào để phòng tránh”, cô nói.

Người phụ nữ dự kiến trình báo vụ việc với cảnh sát Tokyo.

Nguồn: TBS News, FNN