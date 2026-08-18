Vụ việc đang gây xôn xao tại Thái Lan khi một nữ bệnh nhân bất ngờ qua đời chỉ vài ngày sau khi bài đăng của bà bị một y tá chế giễu.

Mới đây, vụ việc một người phụ nữ ở Thái Lan tử vong sau khi bị một y tá chế giễu bài đăng của bà trên MXH đã khiến dư luận nước này xôn xao.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra khi người phụ nữ có tuổi tới từ Khon Kaen đã đăng bài từ giường bệnh, phàn nàn rằng bà phải chờ đợi suốt từ giữa trưa mà chưa được thăm khám.

Bà viết rằng nếu không có ai thăm khám cho mình, thì thà cứ về nhà rồi chết quách cho xong. Một trang Facebook lớn đã chia sẻ lại bài đăng này, khiến nó tiếp cận được lượng khán giả đông đảo hơn nhiều. Và đó cũng là lúc những bình luận khiếm nhã xuất hiện.

Người phụ nữ đăng bài trên MXH phàn nàn vì phải chờ đợi lâu ở bệnh viện.

Trang tin đăng tải lại câu chuyện này cho biết hầu hết các tài khoản để lại bình luận đều thuộc về đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện. Thay vì thông cảm với bệnh nhân, các nhân viên y tế đã mất kiểm soát trong lời nói và để lại những bình luận gây phẫn nộ, ví dụ như "Nếu đau đớn và không chờ nổi thì cứ về nhà mà chết".

Một người khác cho rằng ai cũng phải chờ đợi cả, dù là ở bệnh viện công, phòng khám hay bệnh viện tư. Bình luận này còn nói thêm rằng nếu bà vẫn có thể đăng bài lên Facebook thì chắc là bệnh tình không đến nỗi nào; bà nên về nhà và chết như đã nói. "Nếu không chờ nổi thì về nhà mà chết như đã đăng ấy. Cảm ơn," một người thứ ba viết.

Nhiều tài khoản đã để lại biểu tượng với cảm xúc cười cợt.

Vài ngày sau bệnh nhân tử vong, gia đình đặt ra nghi vấn về cái chết

Điều đáng tiếc là vài ngày sau, con trai người phụ nữ đăng tin báo tin bà đã qua đời. Lẽ ra bà đã được xuất viện vào ngày hôm đó hoặc hôm sau. Anh kể lại rằng vào khoảng 4 giờ sáng, nhân viên y tế gọi điện cho gia đình thông báo họ phát hiện bà bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Người phụ nữ được cho là đã tự mình đi vào đó, bị ngã và đập đầu xuống sàn. Hậu quả là bà bị xuất huyết não và theo người con trai thì ở đây có 2 vấn đề.

Con trai người phụ nữ đăng tin buồn, thông báo về cái chết của mẹ mình.

Thứ nhất, người con trai viết rằng giờ thăm bệnh là từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghĩa là sau khoảng thời gian đó, nhân viên của khu điều trị là những người chịu trách nhiệm chăm sóc bà. Nhưng dường như không ai phát hiện ra việc bà đã rời khỏi giường bệnh cho đến tận 4 giờ sáng hôm sau.

Điều thứ hai là những diễn biến sau đó. Gia đình được thông báo rằng bà sẽ được phẫu thuật, nhưng rồi ca phẫu thuật lại không diễn ra.

Đến giữa buổi chiều, bà đã được chuyển sang một tòa nhà và căn phòng khác. Câu trả lời cuối cùng mà gia đình nhận được là mọi chuyện đã quá muộn, bởi tình trạng xuất huyết đã trở nên quá nghiêm trọng. Họ từng hy vọng sẽ được đón bà về nhà. Thay vào đó, họ lại phải nhận thi hài bà về để lo liệu tang lễ.

Nữ y tá đã xin lỗi về việc thả biểu tượng cười cợt ở bài đăng của người phụ nữ.

Người con trai rất thận trọng với những gì mình chia sẻ. Anh viết rằng mình chưa vội quy trách nhiệm cho bất kỳ ai, bởi anh đang trong trạng thái bàng hoàng và chưa biết phải làm gì tiếp theo.

Cú ngã có thể chỉ là một tai nạn. Còn việc liệu nhân viên khu điều trị có giám sát bà sát sao hay không lại là một vấn đề khác, và chỉ hồ sơ của bệnh viện mới có thể đưa ra câu trả lời.

Hiện chưa có thông báo về bất kỳ cuộc điều tra nào và tên bệnh viện cũng chưa được công bố. Trong khi đó, một nữ y tá được cho là đang làm việc tại bệnh viện này đã lên tiếng xin lỗi vì hành động thả biểu tượng cảm xúc "cười" vào bài đăng trên Facebook của người phụ nữ đã qua đời. Tuy nhiên, cô này phủ nhận việc có để lại bình luận khiếm nhã.

Cô đã viết lời xin lỗi này ngay trong cùng một chuỗi bình luận. Đài Channel 3 đã phát sóng lời xin lỗi đó vào thứ Hai, 17/8 vừa qua.

"Tôi chính là người đã thả biểu tượng cảm xúc 'cười' trong bài đăng đó," cô viết. "Tôi thực sự hối hận về hành động của mình; tôi đã không lường trước được rằng việc làm đó có thể gây tổn thương cho bất kỳ ai." Cô cho biết mình chấp nhận mọi trách nhiệm cũng như mọi lời chỉ trích về đạo đức nghề nghiệp của bản thân.

"Sự việc xảy ra là do sự thiếu cẩn trọng của chính tôi, do tôi chỉ nhìn nhận vấn đề từ một phía." Cô cũng gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ đã qua đời. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về hành động của mình trong tương lai. Tôi sẽ mang theo nỗi ân hận về sai lầm này suốt phần đời còn lại."

Danh tính và khuôn mặt của nữ y tá đã được làm mờ trong bản tin. Bức ảnh chụp kèm lời xin lỗi cho thấy cô đang mặc trang phục y tá.

Gia Linh (Theo The Thaiger)