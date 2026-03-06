Nữ sinh 18 tuổi đã u xơ tử cung vì 2 sở thích ăn uống cực quen ở người trẻ: 1 “giòn rụm”, 1 ngọt ngào

Ở tuổi 18, nhiều cô gái còn rất vô tư, chưa từng nghĩ tới các bệnh phụ khoa. Thế nhưng, một nữ sinh tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phải nhận chẩn đoán u xơ tử cung mức độ nặng. Thậm chí khối u lớn chèn ép trực tràng và bàng quang, ảnh hưởng tới cả khả năng sinh sản.

Theo bác sĩ Chan Ching-chuan, Trưởng khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Thành phố Đài Bắc Renai (Đài Loan, Tryung Quốc), nữ sinh này được đưa đến khám sau nhiều tháng chịu đựng tình trạng đau bụng kinh nặng, kinh nguyệt không đều và lượng máu ra nhiều bất thường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nội tiết tố của cô bị mất cân bằng nghiêm trọng, siêu âm còn phát hiện tử cung to bất thường kèm nhiều u xơ tử cung. Điều khiến các bác sĩ bất ngờ là u xơ tử cung hiếm khi xuất hiện ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy.

Ảnh minh họa

Sau khi hỏi kỹ về sinh hoạt và chế độ ăn uống, nguyên nhân dần lộ rõ. Nữ sinh này thường xuyên ăn đồ chiên rán, nhất là gàn rán và uống các loại đồ ngọt như trà sữa để giải tỏa căng thẳng học tập. Hai sở thích tưởng như rất quen thuộc của người trẻ lại này có thể ảnh hưởng mạnh đến nội tiết và sức khỏe tử cung khiến nữ sinh trẻ và cả gia đình ngỡ ngàng.

Tại sao ăn quá nhiều gà rán và trà sữa lại gây u xơ tử cung?

1. Đồ chiên rán “giòn rụm” như gà rán

Theo bác sĩ Chan, việc ăn nhiều đồ chiên rán có thể gây mất cân bằng nội tiết tố. Các thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo và calo, dễ làm tăng cân. Khi cơ thể tích tụ mỡ, lượng estrogen – hormone nữ cũng có xu hướng tăng lên. Estrogen cao kéo dài được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy u xơ tử cung phát triển và tăng kích thước.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều dầu mỡ còn làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ nội tiết và sức khỏe sinh sản.

2. Đồ uống ngọt như trà sữa

Những loại đồ uống nhiều đường như trà sữa, nước ngọt hay đồ tráng miệng ngọt có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, đồng thời góp phần gây béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng Liu Yili của Bệnh viện Thành phố Đài Bắc Renai cho biết phụ nữ có BMI trên 25,4 có nguy cơ mắc u xơ tử cung cao gấp 2,3 lần so với người có cân nặng bình thường. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cân nặng tăng nhanh.

Ảnh minh họa

Bác sĩ cảnh báo thêm: nhiều thực phẩm khác cũng có thể gây hại tử cung

Ngoài đồ chiên rán và đồ ngọt, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế một số loại thực phẩm sau:

Thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu hay thịt chế biến sẵn có hàm lượng axit béo bão hòa cao, có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và liên quan đến nguy cơ u xơ tử cung.

Đồ uống có cồn Rượu không chỉ gây hại cho gan mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa hormone nữ, từ đó có thể làm tăng nguy cơ hình thành u xơ tử cung.

Đồ uống lạnh dùng thường xuyên Theo một số quan điểm y học cổ truyền, việc uống nhiều đồ lạnh trong môi trường điều hòa có thể làm cơ thể dễ bị “nhiễm lạnh”, gây rối loạn khí huyết và làm trầm trọng thêm tình trạng đau bụng kinh.

Thực phẩm chứa hormone Một số thực phẩm hoặc bài thuốc bổ dưỡng như các món thảo dược bổ máu, đậu nành hay các sản phẩm giàu phytoestrogen nếu sử dụng quá mức có thể ảnh hưởng đến cân bằng hormone. Với người đã có u xơ tử cung, việc dùng bừa bãi có thể khiến khối u phát triển nhanh hơn.

Những dấu hiệu u xơ tử cung phụ nữ không nên bỏ qua

Các bác sĩ cho biết u xơ tử cung là khối u lành tính hình thành từ cơ trơn của thành tử cung. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, nhưng một số dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện như:

- Đau bụng kinh dữ dội

- Rối loạn kinh nguyệt bất thường (rong kinh, mất kinh, kinh nguyệt quá nhiều...)

- Đi tiểu nhiều lần

Ảnh minh họa

- Táo bón dai dẳng không liên quan thực phẩm

- Khó thụ thai hoặc đau khi quan hệ

Theo bác sĩ Chan, phần lớn u xơ tử cung là lành tính, nhưng nếu khối u phát triển nhanh, đặc biệt tăng kích thước gấp đôi trong vòng khoảng 6 tháng, cần được theo dõi chặt chẽ.

Câu chuyện của nữ sinh 18 tuổi này là lời nhắc nhở rằng những thói quen ăn uống ngon miệng nhất thời, tưởng chừng vô hại với hệ thống sinh sản cũng có thể để lại nhiều hậu quả khó vãn hồi nếu kéo dài. Giữ chế độ ăn cân bằng, kiểm soát cân nặng và khám phụ khoa định kỳ vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ tử cung.