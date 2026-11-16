Nữ sinh 16 tuổi tưởng đau răng hóa ra suýt chết vì tiểu đường

Chỉ vì chủ quan trước cơn đau răng kéo dài, nữ sinh 16 tuổi suýt mất mạng bởi biến chứng tiểu đường cực kỳ nguy hiểm mà không hề hay biết.

Câu chuyện của Tiểu Hạnh (16 tuổi, học sinh cấp 3 tại Đài Trung, Đài Loan, Trung Quốc) là lời cảnh tỉnh cho thói quen chủ quan trước những cơn đau vặt. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, Tiểu Hạnh bắt đầu đau nhức răng. Tự soi gương thấy răng không sâu hay lở loét, cô liền tặc lưỡi bỏ qua.

Thấy con kêu đau, bố mẹ giục đi khám nhưng cô luôn lấy lý do bận học và phản ứng gay gắt. Cho đến 3 ngày trước, vừa tỉnh giấc, nữ sinh hoảng hốt phát hiện cơn đau răng lan rộng, nửa bên mặt trái sưng to biến dạng. Dù rất đau đớn, cô gái trẻ vẫn quyết tâm chịu đựng.

Đau răng bất thường có thể là do biến cứng tiểu đường (Ảnh minh họa)

Sang ngày hôm sau, tình trạng tệ đến mức Tiểu Hạnh không thể ăn uống hay mở miệng nói chuyện. Cơ thể kiệt quệ hoàn toàn kèm theo đau đầu dữ dội, buồn nôn và tinh thần lơ mơ. Lo sợ con bị biến chứng não bộ, bố Tiểu Hạnh vội đưa con đến Khoa Răng hàm mặt thuộc Bệnh viện Changhua Xiu Chuan (Đài Loan, Trung Quốc).

Cú bẻ lái kinh hoàng tại phòng cấp cứu

Trái với suy đoán của gia đình, nha sĩ vừa kiểm tra sơ bộ liền lập tức yêu cầu chuyển thẳng nữ sinh sang phòng cấp cứu. Kết quả xét nghiệm máu khiến cả nhà chết lặng. Bác sĩ Huang Shilun của bệnh viện cho biết cơn đau răng chỉ là bề nổi, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bệnh tiểu đường.

Kiểm tra cho thấy đường huyết của nữ sinh vọt lên mức báo động đỏ 625mg/dL, trong khi huyết sắc tố glycated lên tới 18,8% (mức bình thường lần lượt là 70-130mg/dL và 4-5,7%).

Nghiêm trọng hơn, dù tuổi đời còn trẻ, Tiểu Hạnh đã rơi vào trạng thái nhiễm toan ceton. Đây là biến chứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng trong thời gian ngắn và thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 1.

Tiểu Hạnh được chẩn đoán nhiễm toan ceton, một biến chứng nguy hiểm của tiểu đường (Ảnh minh họa)

Vì sao không ăn ngọt vẫn mắc bệnh tiểu đường?

Bố mẹ Tiểu Hạnh vô cùng bàng hoàng bởi con gái rất ít khi ăn đồ ngọt và vệ sinh răng miệng kỹ. Tuy nhiên, phân tích chuyên sâu cho thấy Tiểu Hạnh mắc tiểu đường tuýp 1A do cơ chế tự miễn, khi hệ miễn dịch tấn công nhầm và phá hủy tế bào sản xuất insulin ở tuyến tụy.

Bác sĩ Huang giải thích khi mắc bệnh này, tuần hoàn máu và hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, khiến cơ thể mất đi hàng rào bảo vệ, dễ bị nhiễm trùng nướu, bệnh nha chu và viêm mô tế bào vùng mặt.

Nhờ chuyển tuyến kịp thời, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho nữ sinh. Dù vậy, cô vẫn phải nằm viện điều trị tích cực ít nhất 1 tuần. Khi nghe kể về sự chủ quan của bệnh nhân, bác sĩ nghiêm khắc cảnh báo rằng chỉ cần nhập viện chậm trễ thêm chút nữa, cô hoàn toàn có thể mất mạng.

Dấu hiệu cảnh báo sớm tiểu đường tuýp 1 không thể xem nhẹ

Không giống tiểu đường tuýp 2 thường do lối sống, người không ăn uống nhiều ngọt vẫn có thể mắc tiểu đường tuýp 1 (Ảnh minh họa)

Từ trường hợp trên, các chuyên gia lưu ý bệnh tiểu đường tuýp 1 có thể âm thầm tấn công người trẻ ngay cả khi không hề ăn uống nhiều đồ ngọt. Đặc biệt, nhiều người thường xem nhẹ bệnh tiểu đường trong khi nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng. Hãy đi kiểm tra ngay nếu xuất hiện các triệu chứng:

- Khô miệng liên tục, khát nước nhiều.

- Nhanh đói dù vừa ăn xong, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân.

- Đi tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu đêm.

- Mệt mỏi rã rời, nhìn mờ, tâm trạng dễ cáu kỉnh.

- Thường xuyên nhiễm trùng da, khoang miệng hoặc đường tiết niệu.

- Đau bụng, buồn nôn, nhịp thở nhanh sâu bất thường.

Khi có dấu hiệu nhiễm toan ceton như rối loạn nhịp thở, hơi thở có mùi trái cây, đau đầu dữ dội hoặc nôn mửa liên tục, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Family Doctor