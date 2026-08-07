Nữ NSƯT vừa từ Mỹ về nước đã sang Hàn Quốc đoàn tụ chồng con

Chỉ vài ngày sau khi về nước, Ngọc Huyền đã cho hai con cùng mẹ ruột sang Hàn Quốc.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã đưa con gái Hà Tiên và con trai Hà Nam sang Hàn Quốc du lịch. Được biết, con gái cô vừa từ Mỹ về Việt Nam cách đây hai tuần để đi làm từ thiện dưới miền Tây.



Ngọc Huyền và chồng

Sau đó, Ngọc Huyền cũng đưa cả bố mẹ ruột và con trai về nước để thăm họ hàng, bạn bè. Ngọc Huyền cho biết, con trai cô đang nghỉ hè nên cô đưa con về Việt Nam chơi hè. Bản thân Ngọc Huyền cũng về nước để tập tuồng cải lương và thực hiện một số công việc nghệ thuật như đi show, làm giảm khảo chương trình truyền hình.

Chỉ vài ngày sau khi về nước, Ngọc Huyền đã cho hai con cùng mẹ ruột sang Hàn Quốc chơi. Điều bất ngờ là chồng cô cũng bay từ Mỹ tới Hàn Quốc để du lịch cùng gia đình và hội ngộ cả nhà ngay tại sân bay.

Ngọc Huyền nói: "Bây giờ tôi mới chính thức đưa mẹ và các con đi chơi hè và địa điểm là ở Hàn Quốc. Đây là hành trình của chúng tôi, từ Mỹ về Việt Nam rồi lại từ Việt Nam tới Hàn Quốc".

Gia đình Ngọc Huyền tại Hàn Quốc

Vợ chồng Ngọc Huyền tỏ ra hạnh phúc khi gặp nhau ở sân bay Hàn Quốc, ôm hôn thắm thiết.

Địa điểm đầu tiên gia đình Ngọc Huyền tới khi đặt chân đến Hàn Quốc là một tiệm phở của chủ người Việt. Ngọc Huyền thốt lên: "Hạnh phúc quá! Năm ngoái Khương Dừa tới đây rồi và năm nay tới lượt tôi.

Chủ nhà hàng phở này là một người em kết nghĩa của tôi. Tôi biết em khi tham gia chương trình Hội quán ngôi sao miệt vườn và thân thiết, trở thành chị em kết nghĩa với nhau.

Em có hẹn tôi khi nào qua Hàn Quốc thì ghé nhà hàng của em nên giờ tôi tới. Rất tự hào vì có một tiệm phở của người Việt kinh doanh thành công tại Hàn Quốc, phải xếp hàng vào mua vì không có chỗ ngồi. Khách ở đây hầu hết là người Hàn, ăn ngon lắm, xuất sắc luôn".

Chủ quán tiếp đón gia đình Ngọc Huyền rất tận tình, chu đáo, mang ra rất nhiều món phở khác nhau, ai cũng tấm tắc khen ngon. Ngọc Huyền tỏ ra quan tâm tới tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Cô còn chia một nửa tô phở cho mẹ vì ăn kiêng.

Ngọc Huyền đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng con, gia đình ở tuổi U60. Cả gia đình cô thường xuyên đi du lịch khắp nơi.