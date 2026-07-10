Nữ NSƯT vừa đậu visa đã bay đi Mỹ: "Tôi đi một mình, chơi luôn"

"Trời ơi, tôi lên mạng search vé xem World Cup toàn mấy ngàn USD một vé mà sốc quá" - Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã đáp máy bay sang Mỹ ngay sau khi đậu visa du lịch. Cô nói tại sân bay: "Việt Nam nói là làm. Tôi có lên kế hoạch với Tiết Cương đi Mỹ xem không khí World Cup. Cuối cùng, ông Tiết Cương cũng có visa Mỹ luôn rồi, nhưng kêu vé máy bay mắc quá không đi, nên tôi đi một mình, chơi luôn.

Cát Tường ở sân bay

Con gái tôi với mẹ tôi cũng đậu visa Mỹ, nhưng con gái tôi phải đi làm, chưa sắp xếp được công việc, nên sẽ đi sau, còn tôi đi trước. Tôi phải đi liền mới kịp qua Mỹ tận hưởng không khí World Cup.

Tôi nói là làm, nhưng tôi qua hít không khí World Cup thôi, chứ không nói sẽ mua vé vào xem. Trời ơi, tôi lên mạng search vé xem World Cup toàn mấy ngàn USD một vé mà sốc quá.

Thôi, tôi đi ở ngoài nhưng vẫn tới coi qua màn hình, xem người ta đón World Cup ra sao hoặc đợi phút chót xem ai share lại vé giá rẻ thì tôi mua lại. Không thì tôi ở ngoài sân vận động xem cũng được".

Tới sân bay, Cát Tường bất ngờ khi thấy nhiều người lớn tuổi được ngồi xe lăn để đẩy lên máy bay. Cô nói: "Tôi thấy nhiều người cao tuổi đi xe lăn, có người đẩy cho. Như vậy các cô bác lớn tuổi có thể yên tâm ra sân bay và đăng ký dịch vụ này là có người đẩy cho. Theo tôi biết, có dịch vụ mất phí, nhưng cũng có dịch vụ miễn phí hoàn toàn nếu mình là người cao tuổi".

Để đến được Mỹ, Cát Tường phải nối chuyến ở Đài Loan 4 tiếng. Cô thong thả ăn uống trong sân bay. Nữ nghệ sĩ ăn rất nhiều món ngon và tấm tắc khen: "Ngon! Ăn lạ miệng, toàn những vị tôi chưa ăn, nhưng ăn khá ngon".

Ăn xong, Cát Tường lên máy bay để đáp tới thành phố Houston, Mỹ - nơi một người bạn cho cô ở nhờ. Như vậy, chỉ trong năm nay, Cát Tường đã đi Mỹ đến 2 lần, lần đầu tiên là vào hồi đầu năm.