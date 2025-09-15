Nữ NSƯT từ Mỹ về bật khóc trước 1 câu của con nuôi Vũ Linh

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ cảm xúc của cô sau khi tổ chức buổi họp báo ra mắt phim Yêu nhau ngày nắng ấm do cô đầu tư sản xuất sau khi từ Mỹ về Việt Nam.



Ngọc Huyền

Cô nói: "Tôi đang rất vui, cảm ơn khán giả, báo chí, anh chị em đồng nghiệp rất nhiều. Thực ra, quý vị đi được đến đây là cực lắm, mất công lắm nên tôi rất quý trọng. Mọi người phải thương tôi thì mới đến.

Điều khiến tôi xúc động nhất là mọi người vẫn đến đông đủ dù buổi họp báo diễn ra vào ngày thường, không phải ngày cuối tuần, lại còn tổ chức vào buổi sáng, ai cũng bận công bận việc.

Tôi vô cùng xúc động. Tôi bật khóc khi nhìn thấy lẵng hoa của Hồng Loan - con gái anh Vũ Linh. Tôi khóc khi thấy Hồng Loan xuất hiện, lên tặng hoa cho tôi. Tôi khóc vì nhớ anh Vũ Linh.



Thực ra ở hai phim trước tôi làm là phim Sầu riêng và phim Kén cá chọn chồng, tôi không để ý mời Hồng Loan tới dự họp báo vì tôi bận nhiều việc quá, nhưng Hồng Loan vẫn gửi hoa đến họp báo và còn ghi rõ: "Con Hồng Loan thay mặt ba Vũ Linh chúc cô Ngọc Huyền thành công rực rỡ".

Hồng Loan và Ngọc Huyền

Cứ mỗi lần Hồng Loan nói thay mặt ba Vũ Linh là tôi khóc, tôi nhói tim vì nhớ anh Vũ Linh, nhớ một người bạn diễn của mình năm xưa.

Tôi còn xúc động khi thấy anh Kim Tử Long bỏ hết thời gian để đến dự từ đầu tới cuối họp báo, còn mặc vest đẹp đàng hoàng nhưng vẫn cởi ra để mặc áo đồng phục của phim dù không ai yêu cầu. Tôi hạnh phúc lắm vì hầu như ai cũng đến".

Tính đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã đầu tư sản xuất 3 bộ phim web drama sau khi từ Mỹ về Việt Nam là Sầu riêng, Kén cá chọn chồng, Yêu nhau ngày nắng ấm.

Trong đó, phim Yêu nhau ngày nắng ấm là dự án mới nhất, được ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Ngọc Huyền không chỉ là nhà sản xuất mà còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim này. Nữ nghệ sĩ tốn tiền tỷ để làm phim nhưng vẫn đam mê.

Ngọc Huyền ngoài ca hát còn kinh doanh thành công nên có kinh tế dư dả để phục vụ đam mê làm phim. Cô có một công ty sản xuất riêng và mới mở thêm một tiệm trà sữa.