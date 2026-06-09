Nữ NSƯT tới khu du lịch Đại Nam xin nói thẳng một ý kiến

"Tôi xin nói 1 ý kiến" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã dẫn bố mẹ ở dưới quê miền Tây lên tới khu du lịch Đại Nam để tham quan. Đây cũng là lần đầu tiên Cát Tường trở lại Đại Nam sau 20 năm. Nữ nghệ sĩ tỏ ra khá thích thú và hào hứng.



Cát Tường

Sau khi đi chơi một vòng, Cát Tường dẫn bố mẹ vào một khu ăn uống bên trong Đại Nam, gọi một set cơm nhà với 6 món ăn rất ngon.

Cát Tường tấm tắc khen ngợi: "Đây là một set ăn dành cho gia đình 4 người chúng tôi. Nếu đi đại gia đình 10 người thì người ta làm nhiều hơn với giá 1 triệu 400 ngàn còn nhà tôi hôm nay đi 4 người nên gọi một nửa set là 700 ngàn.

Tôi thấy ở khu du lịch mà bán như vậy là giá quá rẻ. Ăn ngon lắm! Ăn xong tỉnh táo luôn! Xuất sắc! Có tổng cộng 6 món chính và một món tráng miệng, ăn đậm đà. Đi du lịch mà được một mâm cơm gia đình như này là quá rẻ, rất vừa ăn, thơm ngon. Chúng tôi ăn ngập mặt, ăn hết sạch, ngon mới ăn hết".

Ăn xong, Cát Tường dẫn bố mẹ tới khu vườn thú để tham quan. Cô nói: "Ở khu vườn thú này miễn phí vé cho ông bà cụ trên 74 tuổi. Như vậy chỉ có tôi và bạn tôi phải mất tiền mua vé thôi, ba mẹ tôi được miễn phí vì trên 74 tuổi rồi. Đây là một cách ưu đãi rất hay ở Đại Nam.

Vườn thú ở đây rất xịn, có cả tê giác, sư tử… Chuồng thú nào cũng nuôi hai con liền. Ở đây tôi cảm nhận thú không nhiều nhưng rất chất lượng, nhiều con thú ít thấy, luôn nuôi hai con, rất nhân đạo vì nuôi có đôi có cặp đời sống của thú sẽ vui hơn. Quá đã!

Nhưng tôi xin nói 1 ý kiến. Tính tôi thẳng thắn, ngay thẳng nên có sao nói đó. Nãy giờ cái gì cũng tuyệt vời hết nhưng tôi không quay được các con thú đẹp, chỉ quay lướt vì nhạc lớn quá. Chắc quản lý còn nhỏ tuổi lên mở nhạc lớn quá.

Tôi góp ý rằng, đi vào đây thường là gia đình, ít ai đi một mình. Đã đi gia đình là có người già trẻ nhỏ, vậy thì bật ít nhạc giật thôi. Như ba tôi đi một hồi là nhức đầu vì nhiều nhạc giật mở lớn quá, không có nhạc chậm.

Ngoài ra thì mọi thứ đều tuyệt vời, nhiều thú chất lượng, đến thảo cầm viên cũng không bằng. Ở đây còn sạch sẽ, không có một cọng rác ven đường. Nhân viên ở đây ai cũng niềm nở, dễ thương dù trời đang nắng gắt. Tôi phải khen ngợi các nhân viên ở đây. Nói chung, ai chưa đến Đại Nam thì nên đến vì rất đáng tiền".