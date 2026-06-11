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Tình hình sức khỏe ân nhân Mỹ Tâm tại Mỹ

Tùng Ninh
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Sau khi lấy kết quả xét nghiệm xong, Lê Quang tiết lộ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ đã chở chồng mình là nhạc sĩ Lê Quang đi khám định kỳ và lấy kết quả xét nghiệm tổng quát.

Sau khi lấy kết quả xét nghiệm xong, Lê Quang tiết lộ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Anh nói: "Mọi thứ đều tốt hết. Chỉ có mỡ máu hơi cao thôi, còn đường huyết cũng xuống, thận cũng tốt".

Tình hình sức khỏe ân nhân Mỹ Tâm tại Mỹ- Ảnh 1.

Lê Quang và Cam Thơ

Cam Thơ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe kết quả khám tổng quát của Lê Quang. Được biết, nhạc sĩ Lê Quang từng mắc căn bệnh tiểu đường nặng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Căn bệnh này khiến anh bị nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng, buộc phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ bàn chân phải vào cuối năm 2020 để cứu tính mạng. Bên cạnh đó, anh cũng từng tiến hành phẫu thuật thông mạch máu não vào năm 2021.

Nhờ có người vợ tào khang là Cam Thơ luôn cận kề chăm sóc, theo dõi mọi thứ về sức khỏe nên Lê Quang không những vượt qua cơn nguy kịch mà còn phục hồi nhanh chóng.

Đến hiện tại, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại bình thường trên chiếc chân giả. Cam Thơ là người theo dõi từng viên thuốc, giờ uống thuốc của Lê Quang. Cô còn chia thuốc theo từng ngày để nhắc chồng uống.

Tình hình sức khỏe ân nhân Mỹ Tâm tại Mỹ- Ảnh 2.

Lê Quang giữ được thái độ tích cực, vui vẻ và tiếp tục cuộc sống tại Mỹ cùng gia đình. Dù gặp hạn chế về đi lại, anh thỉnh thoảng vẫn về nước để làm từ thiện và tham gia các sự kiện nghệ thuật.

Nhạc sĩ Lê Quang được biết tới là một nhạc sĩ lớn, có ảnh hưởng đến nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 90, đầu 2000.

Anh là người đỡ đầu và đứng sau tạo hit, làm nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao hàng đầu như Đan Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Lam Trường… Đặc biệt, Lê Quang còn là một trong hai người đỡ đầu lăng xê cho Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp, được cô coi như ân nhân.

Tới tận bây giờ, các ca sĩ vẫn luôn kính nể Lê Quang. Mỹ Tâm lần nào qua Mỹ biểu diễn cũng ghé nhà Lê Quang thăm hỏi anh và còn mời anh về nước tham gia show diễn của cô.

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