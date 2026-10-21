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Nữ NSƯT là mẹ đơn thân nói thẳng: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"

Tùng Ninh
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"Tôi mở miệng ra người ta đã không ưa" - NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ quan điểm của mình khi làm nghệ sĩ nổi tiếng. Cô nói: "Người nổi tiếng được quyền làm quá lên một chút, được lung linh hơn. Ví dụ, mình không được đẹp thì dùng app một chút cũng không sao. Ai cũng đẹp lung linh mà mình không đẹp thì không được. Đó là công việc.

NSƯT Cát Tường chia sẻ quan điểm nghệ sĩ và cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Hay như tôi làm show này cũng phải quảng cáo, dùng lời hay ý đẹp để nói về show còn xem hay không là tùy gu của khán giả. Có người hợp với kiểu ăn nói bộc trực, thẳng thắn của tôi thì xem. Có người lại thích những cái nhẹ nhàng, không va chạm thì thấy tôi nói chuyện sẽ không thích.

Người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mây tầng nào gió tầng đó. Hình tượng và fan cũng tương xứng. Ai làm nghề này cũng có đối tượng fan cùng với mình.

Chẳng hạn, tôi có những fan lâu năm, khán giả trung thành thì tôi làm cái gì họ cũng khen, cũng thấy tôi hay. Thậm chí, có những lời đồn đoán không tốt về tôi trên mạng họ vẫn tin tôi tuyệt đối.

NSƯT Cát Tường chia sẻ quan điểm nghệ sĩ và cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh 2.

Nhưng người vốn đã không thích tôi, tôi không phải gu của họ, thì tôi làm cái gì, nói gì, người ta cũng không ưa.

Cho nên, nhiều khi năng lượng của mình ở tầng nào thì nhận lại ở tầng đó. Nghệ sĩ như tôi luôn có tệp khán giả riêng của mình. Ngay như ở kênh Youtube của tôi cũng có thị phần khán giả riêng, từ độ tuổi tới giới tính, nghề nghiệp".

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977 tại Thừa Thiên Huế. Cô từng là thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 1996.

Cát Tường ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trên phim ảnh và sân khấu kịch. Tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi hơn khi gắn bó nhiều năm cùng nghệ sĩ Quyền Linh dẫn dắt chương trình Bạn muốn hẹn hò, giúp cô được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "bà mối quốc dân".

Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, Cát Tường được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019.

Về đời tư, sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Cát Tường chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái và duy trì cuộc sống đầy năng lượng ở tuổi U50.

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân nói thẳng: "Đừng dạy đời người khác"
Tags

NSƯT Cát Tường

Bạn muốn hẹn hò

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Trung Dũng

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