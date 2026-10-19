Nữ NSƯT là mẹ đơn thân nói thẳng: "Đừng dạy đời người khác"

"Tôi cần sự bình an trong cuộc sống" – Cát Tường nói.

Vừa qua, tại chương trình Thật giả với sự tham gia của diễn viên Trung Dũng và NSƯT. Tại đây, Cát Tường đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm sống của mình.

Cô nói: "Trong cuộc sống, có những lúc tôi im lặng vì tôi đã trải qua nhiều thứ, biết nhiều quá rồi. Đôi lúc tôi im lặng để có sự lắng đọng. Tôi im lặng để quan sát sự việc xem đâu là đúng, đâu là sai.

Tôi đã ở độ tuổi 50 rồi và thấy rằng mọi sự trên đời này cần có sự lắng đọng. Cái này tôi khuyên anh Trung Dũng thật.

Anh Trung Dũng hay nói rằng thật là phải thật, giả là phải giả, đúng ra đúng, sai ra sai, đâu ra đó, phải rõ ràng. Tính tôi cũng y chang như vậy nhưng tôi đã trải qua nhiều sóng gió, va vấp trong cuộc đời nên nhận ra có những cái không thể nói đúng hay sai. Đúng hay sai là tùy theo cách nhìn của mỗi người".

Diễn viên Trung Dũng liền chất vấn đàn em: "Tại sao Cát Tường phải như vậy? Cát Tường còn ngại ngần gì. Ở tuổi này rồi, Cát Tường cũng có điều kiện thì sợ gì mà không nói thẳng?

Nếu không ai mời Cát Tường làm show, làm phim, Cát Tường vẫn có tiền để tự sản xuất, tự làm hết tất cả mọi thứ. Cát Tường có thể tự đi quay Vlog. Tại sao Cát Tường phải nhân nhượng?".

Cát Tường giải thích: "Cuộc sống này đến một lúc khiến tôi thấy ngại va chạm. Với các bạn trẻ, chỉ cần được nhắc tới, chỉ cần có scandal là các bạn vui. Nhưng ở tuổi của tôi, tôi cũng mong muốn hình ảnh của mình không nguội lạnh trong lòng khán giả nhưng phải là làm những gì tốt đẹp cho nghề, cho đời.

Tôi không muốn tự tạo scandal, tin đồn, không muốn có những thông tin thất thiệt. Tôi cần sự bình an trong cuộc sống.

Các bạn trẻ không sai, tôi cũng không sai. Ai cũng có cái lý của họ khi gặp một vấn đề gì đó. Vì thế, trong cuộc sống này, đừng dạy đời người khác. Đừng bao giờ có kiểu chỉ trích người ta xem làm sai hay đúng trong thời điểm đó.

Có thể bây giờ tôi ngồi nhìn lại trong quá khứ sẽ thấy tôi làm nhiều việc sai nhưng quay lại thời điểm đó tôi vẫn sẽ làm như vậy vì ở thời điểm đó tôi thấy việc đó là đúng thì mới làm, nếu biết sai tôi đã không làm.

Bây giờ tôi già hơn ngồi nhìn lại mới thấy nó sai. Nhiều khi 5 năm nữa tôi nhìn lại ngày hôm nay lại thấy tôi nói sai. Vì thế, cứ sống đúng với từng khoảnh khắc trong đời mình, sống thấy vui, không hại ai là được".