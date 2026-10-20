NSƯT Cát Tường bị người đàn ông SN 1973 động vào nỗi đau

"Anh Trung Dũng nói vậy là động tới nỗi đau của tôi" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả với sự tham gia của Trung Dũng và Cát Tường thu hút sự chú ý khi nói về chủ đề con cái.

Diễn viên Trung Dũng chia sẻ: "Ngày xưa người ta hay có quan niệm đẻ nhiều con, sinh tầm 3 tới 4 đứa để không được đứa này còn có đứa kia chăm lo cho mình lúc về già".

Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường nghe vậy liền tiếp lời: "Anh Trung Dũng nói vậy là động tới nỗi đau của tôi. Tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con gái.

Lúc tôi còn trẻ chưa lập gia đình có một suy nghĩ hơi bậy bạ một chút do non nớt. Tôi muốn cuộc đời mình ít nhất phải đẻ 3 đứa con vì nghĩ rằng việc nuôi dạy con cái vất vả, khó khăn lắm, rủi một đứa qua đời thì còn hai đứa kia. Ít nhất thì trong gia đình phải có hai đứa con".

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Cát Tường không thực hiện được dự định thời trẻ. Đó chính là điều khiến cô tiếc nuối nhất.

"Đến tận bây giờ, tôi hay nói với bạn bè thân hữu của mình rằng, điều khiến tôi tiếc nuối nhất là có một người con gái, như thế là quá ít.

Nhưng khi tôi chia sẻ điều này với cha mẹ và con gái thì mọi người lại phản bác, bảo rằng đẻ nhiều làm gì miễn sao nuôi dạy con cái cho tốt là được.

Ngay cả bây giờ tôi vẫn luôn nói với Nauy (con gái Cát Tường) rằng sau này phải đẻ ít nhất hai đứa con. Đừng bao giờ đẻ một đứa con thì con của con sẽ giống con, trong nhà chỉ có một mình rất đơn độc.

Nhưng con gái tôi lại phản bác tôi luôn. Nó bảo con không có nhu cầu, con cũng chỉ đẻ một đứa thôi. Tôi tức quá trời tức.

Tư duy của tôi là thích con đàn cháu đống. Vậy mà tôi chỉ đẻ một đứa thì đó là nỗi đau của tôi.

Tôi muốn sinh con đông không phải vì để về già có người nuôi mình mà sợ sau này tôi qua đời sẽ không còn ai nhớ tới tôi, không còn gì dính dáng tới tôi trong cuộc đời này. Tôi muốn có những đứa con để hình bóng của tôi vẫn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Cái này là tôi nói thật".

Trung Dũng lập tức lên tiếng: "Không có nỗi đau nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có quy luật. Chúng ta sinh ra cũng là do duyên nợ, duyên số".