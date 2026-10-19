Nam ca sĩ SN 1982 ngược dòng nói thẳng

"Tôi nói thẳng, tôi không nhất thiết phải chạy theo tất cả những thay đổi ấy" – Hồ Trung Dũng nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ về việc làm album mới theo kiểu retro. Anh nói: "Tôi muốn quay về quá khứ.

Tôi thích những điều đi hơi ngược dòng và yêu thích những sản phẩm vật lý hơn là nhạc số. Với album "Alive" mới này, cassette không chỉ là một cách thể hiện album mà còn mang đến cho khán giả trải nghiệm sở hữu một sản phẩm âm nhạc đặc biệt hơn.

Sự trở lại của cassette dạo gần đây diễn ra một cách âm thầm nhưng lại mạnh mẽ. Khi các nền tảng kỹ thuật số ngày càng phát triển, người nghe cũng bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm có tính cá nhân và tạo cảm giác đặc biệt khi sở hữu.

Tôi nghĩ, sự phát triển của nhạc số không nhất thiết khiến những định dạng analog biến mất. Ngược lại, chính sự phát triển ấy có thể khiến những giá trị từng quen thuộc được tìm lại và trở nên hấp dẫn theo một cách khác.

Thị trường ngày nay đa dạng, nhiều ca sĩ trẻ lên ngôi với nhạc số. Nhưng tôi nói thẳng, mỗi nghệ sĩ và khán giả đều có cách nhìn khác nhau. Không phải mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả nào cũng nên được nhìn qua một lăng kính.

Sau nhiều năm hoạt động, tôi hài lòng với con đường đã lựa chọn. Tôi đã từng chứng kiến nhiều giai đoạn khác nhau của thị trường âm nhạc, từ những giá trị có sức sống lâu dài đến những xu hướng được khán giả trẻ yêu thích.

Tôi thấy, mỗi thời điểm đều có những điều phù hợp riêng. Và tôi nói thẳng, tôi không nhất thiết phải chạy theo tất cả những thay đổi ấy.

Tôi tự thấy mình là một nghệ sĩ may mắn khi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn. Tôi may mắn, tôi ổn định và tôi cảm thấy thoải mái khi được là chính mình. Với tôi, việc có thể duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều giai đoạn của thị trường cũng là một điều đáng trân trọng".

Về con đường sự nghiệp, Hồ Trung Dũng chia sẻ: "Sự nghiệp của tôi bắt đầu khá đơn giản khi hát những gì mình muốn hát, những điều bản thân có thể cảm nhận và truyền tải đến khán giả. Theo thời gian, khi cảm xúc và kỹ năng được tích lũy, tôi dần tìm đến nhiều hơn với những ca khúc cũ. Những lựa chọn này không xuất phát từ quá nhiều tính toán mà được hình thành tự nhiên trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Càng đi qua nhiều chặng đường, tôi càng nhìn nhận hành trình nghệ thuật như một quá trình tồn tại và trưởng thành.

Cuộc sống của mỗi người đều có những giai đoạn thăng trầm và điều quan trọng là có thể đứng dậy sau những biến động để tiếp tục bước đi. Nhìn lại hành trình của mình, tôi cảm thấy tự hào vì đã có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiếp tục theo đuổi âm nhạc".