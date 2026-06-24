Nữ NSƯT là mẹ đơn thân đi mua nhà ở Úc: "Coi mấy cái mà chưa trả giá được"

"Chưa, tôi coi mấy cái nhà mà chưa trả giá được" – Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về cuộc sống của cô sau khi "về hưu sớm" ở tuổi 50 tại một livestream.

Cô nói: "Tôi vừa đi Trung Quốc về rồi, đi có 5 ngày 4 đêm thôi, xong lại đi xuyên Việt. Tôi mới đi xuyên Việt về tới nhà ngày hôm qua. Bây giờ tôi nghỉ ngơi vài ngày thôi rồi lại tiếp tục đi, đi liên tục.

Cát Tường tại Úc

Tại vì tôi đang làm tới 2 kênh Youtube liền, một tuần tôi đăng tới 5 clip, nên phải đi thật nhiều và quay thật nhiều để có clip đăng lên.

Giờ tôi chỉ ăn và đi du lịch. Tôi đi để quay Youtube nên đâu cần trưng diện gì nhiều, nên đi về đen khủng khiếp, muỗi cắn khắp tay. Tôi còn cắt hết móng tay, móng chân, không sơn sửa gì.

Tôi đi du lịch toàn mặc quần đùi nên chân đen hết dù vẫn bôi kem chống nắng. Giờ tôi thành dân du mục luôn rồi. Nhưng nói vậy vẫn có cái vui, mỗi việc có một niềm vui khác nhau.

Sắp tới tôi cũng đi diễn kịch dưới miền Tây mà không có thời gian đi tập kịch. Hôm nọ, tôi còn phải từ chối một phim đóng vai vợ anh Trung Dũng vì đưa ba mẹ đi Trung Quốc. Anh Trung Dũng đến giờ vẫn chưa quay xong phim ấy".

Khi có một khán giả hỏi đã mua được nhà tại Úc chưa, Cát Tường tiết lộ: "Chưa, tôi coi mấy cái nhà mà chưa trả được tới giá mình muốn".

Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ năm 24 tuổi, NSƯT Cát Tường lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái Nguyễn Cát Tường An (Nauy) khôn lớn và du học thành công tại Úc.

Bước vào ngưỡng tuổi 50, nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản ổn định nhờ tích lũy sau gần 30 năm làm nghề, kết hợp kinh doanh mát tay và cho thuê mặt bằng. Cuộc sống hiện tại của cô được coi là viên mãn khi có kinh tế vững vàng, gia đình ba thế hệ quây quần và con gái đã trưởng thành, tự lập, đi làm cho công ty nước ngoài.

Dù tự nhận bản thân "gánh nặng" trụ cột tài chính gia đình còn lớn, Cát Tường vẫn duy trì tinh thần lạc quan, sắc vóc trẻ trung và chăm chỉ làm nghề qua các dự án phim ảnh, sân khấu kịch riêng.