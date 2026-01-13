Nữ NSƯT là mẹ đơn thân bức xúc khi bị xúc phạm vì đi với đồng nghiệp có vợ

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã livestream chia sẻ về nỗi bức xúc của mình. Cô nói: "Hồi đó làm chương trình Bạn muốn hẹn hò, tôi cũng tức lắm. Tôi bị nói tại sao chương trình lại mời một người đổ vỡ hôn nhân như tôi làm MC. Tôi đâu có chồng mà đòi làm bà mai bà mối.

Cát Tường

Tôi nghĩ mình làm mai làm mối là do cái duyên, do mình mát tay, đâu liên quan tới việc phải có vợ có chồng.

Chính vì tôi đã đổ vỡ hôn nhân nên mới có kinh nghiệm để làm mai làm mối. Nghề làm dâu trăm họ khổ lắm, không phải ai cũng làm nổi.

Nhiều lần tôi cũng tâm sự rồi, rằng tôi không hiểu sao mọi người lại thích miệt thị, chửi bới tôi như vậy. Nhưng không sao, mọi người muốn chửi cũng được vì tôi chịu đựng quen rồi.

Tuy nhiên, nhiều khi tôi đăng hình đi chơi với bố mẹ hay con gái mà cũng bị người ta nhảy vào chửi. Cái này tôi không nhịn.

Đã từng một lần tôi quay clip nói lại cộng đồng mạng vì họ chửi con gái tôi. Bản thân tôi chấp nhận bị chửi như vậy vì tôi là người của công chúng sẽ có người thương kẻ ghét. Nhưng người nhà tôi đâu có liên quan, tội tình gì đâu mà chửi họ.

Tiết Cương và Cát Tường

Hồi đó tôi có chia sẻ một clip quay lại cảnh tôi dạy con gái chạy xe máy. Trời ơi, họ vào chửi con gái tôi không ra gì vì tội không biết chạy xe máy. Con gái tôi lúc ấy mới có 15 tuổi, vừa đi du học Úc về đâu biết gì đâu. Tôi bức xúc lắm.

Nhưng càng ngày tôi càng hiểu ra, như vậy mới là xã hội. Xã hội phải có người này người nọ, ai cũng đàng hoàng thì không ra xã hội. Không phải ai cũng làm kỹ sư, bác sĩ, cũng phải có người làm công việc khác mới làm nên xã hội.

Vì thế nên sau này tôi kệ, ai chửi tôi thì nghiệp. Nhưng cha mẹ, con cái tôi thì không liên quan gì cả.

Tới tận bây giờ, hễ tôi đi với anh Tiết Cương là bị chửi. Tại sao mọi người không nghĩ cái gì tốt đẹp hơn, toàn nghĩ cái xấu? Ai theo dõi tôi thì biết tôi và anh Tiết Cương là hai tính cách khác nhau, không thể nào yêu nhau được dù trái đất có sụp đổ".

Tiết Cương và Cát Tường được biết đến là cặp bạn thân trong showbiz, gắn bó với nhau từ nhiều năm qua và thường xuyên làm Youtube, mạng xã hội với nhau nên hay xuất hiện cùng nhau.