Nữ NSƯT huyền thoại miền Nam không biết cầm tiền

"Tôi sợ xanh mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị má ba la, bị ba đánh, bị nội rầy" – NSƯT Hữu Châu nói.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đã tiết lộ một kỷ niệm với bác ruột mình là huyền thoại sân khấu Thanh Nga. Ông kể: "Lần đó má ba (Thanh Nga) cùng dượng đi một chiếc xe đạp đẹp lắm, chạy qua nhà nội để thăm bà nội (bà bầu Thơ).

Tôi ở trong nhà, thấy thế liền chạy ra bảo má ba cứ để xe đó tôi coi chừng cho. Má ba và dượng để chiếc xe ở cửa nhà rồi lên lầu thăm nội.

Hữu Châu

Tôi mải chơi quá không để ý, quay qua quay lại thì phát hiện mất chiếc xe đạp của má ba. Tôi sợ xanh mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị má ba la, bị ba đánh, bị nội rầy.

Nhưng không, má ba không hề nói một tiếng nào hết. Má ba chỉ đi ngang qua nhiếc đầu tôi thôi. Tôi biết má ba cũng buồn và xót của chứ, nhưng má ba không hề nói tôi một tiếng nào. Má ba rất thương các cháu trong nhà.

Tất nhiên, tôi vẫn bị ba tôi la, nhưng chỉ thế thôi. Đó là kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi mà tôi nhớ đến giờ.

Má ba là người kiếm ra nhiều tiền nhất trong nhà, nhưng lại không biết cầm tiền. Lúc má ba chưa lấy chồng thì bà nội cầm, tới khi lấy chồng rồi thì dượng là người giữ tiền.

Nghệ sĩ Thanh Nga

Má ba chỉ xin lại mấy đồng để mua sầu riêng ăn thôi, vì má ba thích ăn sầu riêng. Vậy mà má ba vẫn dành dụm tiền để Giáng sinh năm nào cũng có quà cho các con, các cháu, các em trong nhà.

Rồi có lần má ba phát hết quà cho mọi người trong nhà xong hỏi lại: "Quà của Nga đâu". Các cô, các chú chẳng ai mua cho má ba, thế là má ba giận. Người ta đẹp mà, người ta có quyền giận".

NSƯT Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương tài sắc bậc nhấ, được mệnh danh là "Nữ hoàng sân khấu" của miền Nam. Sinh ra trong gánh hát Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng của gia đình, bà sớm bộc lộ tài năng từ nhỏ và nhanh chóng tỏa sáng trên sàn diễn. Năm 16 tuổi, bà xuất sắc giành giải Thanh Tâm triển vọng với vai sơn nữ Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới.

Trong sự nghiệp lừng lẫy, Thanh Nga để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga, Quỳnh Nga (Bên cầu dệt lụa), hay Giáng Hương (Sân khấu về khuya). Sở hữu nhan sắc đài các, thanh tú cùng giọng hát truyền cảm, bà nằm trong nhóm "tứ đại mỹ nhân" nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ. Không chỉ thành công rực rỡ ở mảng cải lương, bà còn ghi dấu ấn trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh kinh điển.