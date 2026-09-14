Nữ NSƯT đi làm shipper ở Úc

"Khổ hết sức khổ" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc cô trải nghiệm đi làm shipper ở Úc. Cô nói: "Hôm nay bố tôi ở nhà một mình, phải tự ra vườn hái rau, nấu ăn. Vì tôi quyết định đi theo em trai tôi một ngày để trải nghiệm công việc làm shipper ở Úc. Tôi sẽ thử làm shipper xem sao.

Cát Tường

Chưa biết em trai tôi sẽ chọn gói chạy shipper 4 tiếng hay 6 tiếng. Đi 6 tiếng thì nhiều tiền hơn nhưng có mẹ tôi ngồi trong xe nữa nên không đủ chỗ chứa hàng. Xe này có 5 chỗ thôi. Cần làm một thời gian để đầu tư thêm chiếc xe lớn.

Nếu giao hàng 4 tiếng thì xe này chở đủ đồ. Làm shipper ở Úc, chạy 4 tiếng là được 170 đô, còn 6 tiếng thì được 270 đô. Hơn nhau 2 tiếng là được hơn hẳn 100 đô.

Trong 4 tiếng đồng hồ làm shipper phải giao hàng tới 60 đơn vị, chia ra trong một tiếng phải giao gần 20 đơn vị, cũng căng. Tức là hôm nay tôi và em trai phải giao tới 60 kiện hàng, đã nhận thì phải giao hết".

Tiếp đó, Cát Tường cũng đi ship đồ về Việt Nam cho khách mua hàng trong nước. Cô nói: "Bây giờ tôi đi ship đồ về Việt Nam. Tiền cước gửi ship từ Úc về Sài Gòn là 13 đô một kg còn về các tỉnh là 14 đô một kg.

Hai năm trước tôi ship chỉ có 12 đô thôi, thời dịch Covid tôi ship có 11 đô, giờ lên giá rồi. Vậy mà khách mua hàng cứ nói tôi bán đồ mắc hơn bên Úc. Vậy thì mời quý vị book vé máy bay sang Úc mua đồ.

Trời ơi, tôi phải bay qua Úc rồi nhờ em dâu đi mua đồ, nhờ em trai nghỉ làm một buổi sáng để chở ra chỗ ship đồ với giá 13 đô một kg. Vậy mà mọi người lại so sánh là mua ở bên Úc rẻ hơn tôi bán, vậy thì mời mọi người qua Úc mua giùm tôi. Khổ hết sức khổ.

Ở đây tôi có nhân chứng vật chứng là chị ship đồ. Chị ấy nói rõ là 13 đô một kg. Sau khi cân hết các kiện hàng là tổng 40,7kg. Tổng cộng tiền là 529 đô tiền ship hàng về Việt Nam của tôi".