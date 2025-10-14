Nữ NSƯT 49 tuổi nói thẳng 1 đàn em: "Đừng sao chép"

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đức Thịnh và NSƯT Hạnh Thúy trong vai trò giám khảo.

Thí sinh đầu tiên thể hiện là Mai Anh Thư với tiết mục "Câu chuyện của Cám". NSƯT Hạnh Thúy nhận xét: "Tôi đánh giá cao thí sinh Mai Anh Thư khi đã có những gửi gắm tương đối phù hợp và tích cực trong câu chuyện đối với cuộc sống. Câu chuyện của bạn có những nhịp chuyển về mặt cảm xúc rất tốt và phù hợp với kịch bản.

Tuy nhiên, dường như tôi thấy bạn chưa quyết liệt với câu chuyện bạn đặt ra, bạn chỉ đang thể hiện nó bằng ngoại hình và lời nói thôi. Còn sự dằng xé trong nội tâm nhân vật chưa được bạn thể hiện đầy đủ lắm. Tôi nghĩ bạn nên dành nhiều sức hơn cho nhân vật của mình, lưu ý hơn ở các nhân vật sau này".

NSƯT Đức Thịnh khen ngợi: "Mai Anh Thư sáng sân khấu và có giọng nói hay. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi chọn hóa thân vào nhân vật Cám vì câu chuyện Tấm Cám đã được khai thác rất nhiều, đã quá quen thuộc nên sẽ khó khi chọn để tham gia một cuộc thi.

Dù sao, tôi vẫn đánh giá cao thông điệp mà Mai Anh Thư muốn gửi gắm thông qua tiết mục. Ai cũng cho là cuộc đời bất công với mình và cứ mãi nhìn vào cuộc sống người khác cho rằng người khác sướng. Nhưng thực tế cuộc đời không bất công với ai cả. Ai cũng có câu chuyện, có hành trình và nỗi khổ của riêng mình. đó là thông điệp của hiện đại".

Thí sinh Minh Huy trình diễn tiết mục "Giận mày tao ở với ai".

NSƯT Hạnh Thúy tỏ ra nghiêm khắc nói: "Trang phục lựa chọn chưa phù hợp với nhân vật, đồng thời các tiểu tiết về trang phục chưa được xử lý tốt.

Một điều cực kỳ quan trọng mà bạn phải làm là hãy là chính mình. Đừng cố tình giống ai, bạn học hỏi là tốt, có thể học hỏi nhưng đừng sao chép. Hãy giữ những cái bạn đang có như sự linh hoạt, nhạy bén và cố gắng làm cho nhân vật có chiều sâu hơn".

Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ: "Diễn các tiết mục liên quan đến đề tài dân gian là rất khó. Minh Huy chưa diễn phù hợp với nhân vật. Theo tôi, diễn phú ông keo kiệt như trong truyện cần được thể hiện bằng rất nhiều yếu tố, từ ánh mắt, hành động và cả lời thoại.

Thí sinh Bùi Hữu Thắng trình diễn tiết mục Sinh con rồi mới sinh cha. Nghệ sĩ Trung Dân nhận định: "Hữu Thắng nên luyện tập phát âm nhiều hơn. Đặc biệt là việc đầu tư cho các tiết mục, từ trang phục đến bối cảnh cần được để tâm, phù hợp với mạch truyện hơn".

NSND Kim Xuân nói thẳng: "Các bạn chỉ đang minh hoạ từ truyện cổ tích. Với tôi, nếu chọn đề tài nói về "tình, lý ở đời" như phần thi trên thì đòi hỏi có chiều sâu tâm lý nhân vật rất nhiều, vì vậy, bạn nên cân nhắc xem bản thân có kham nổi vai diễn không. Tôi đề nghị các thí sinh cân nhắc sức của mình để chọn tiết mục dự thi phù hợp".

Thí sinh Trần Thảo Nguyên trình diễn "Sự tích Bà Đen". NSND Kim Xuân dành lời cảm ơn vì thí sinh đã chọn tiết mục vô cùng ý nghĩa. Nữ nghệ sĩ cho hay: "Bản thân tôi cảm thấy xúc động khi xem lại câu chuyện của bà Lý Thị Thiên Hương. Tiết mục còn có rất nhiều điều có thể nhận xét. Tuy nhiên, chính sự chân thành của Thảo Nguyên khi chọn tiết mục ý nghĩa, giúp có thêm nhiều người hơn nữa hiểu hơn về câu chuyện của người phụ nữ trung trinh".