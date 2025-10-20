Nữ NSƯT 48 tuổi bật khóc quỳ lạy, cúi dập đầu

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương đã biểu diễn tại một đêm nhạc cải lương. Sau khi diễn xong, nữ nghệ sĩ xúc động, quỳ gối ngay trên sân khấu.



Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương (nguồn ảnh Showbiz Việt hôm nay có gì).

Nữ nghệ sĩ nói: "Con xin phép được quỳ trước mọi người. Con không biết được gọi ra đây để phỏng vấn. Con xin chân thành cảm tạ trời Phật, Tổ nghiệp... sư phụ con là cô Bạch Lê, dì Xuân Yến, thầy Bạch Long.

Thầy Bạch Long là sư phụ đầu đời của con, người đã dìu dắt chúng con suốt quãng thời gian non trẻ để có được ngày hôm nay. Con cảm ơn bên dòng họ nội ngoại của con. Không có cha mẹ, không có các đồng nghiệp, các tiền bối trong nghề, không có khán giả... thì ngày hôm nay, con sẽ không thể ké được một đêm diễn mà con hằng mơ ước".

(Nguồn ảnh Showbiz Việt hôm nay có gì)

Nói rồi, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương chắp tay cúi dập đầu xuống đất lạy khán giả, đồng nghiệp, người thân dưới khán đài.

Cô bật khóc nói thêm: "Đời thứ 4 của con, đời thứ 6 của con cháu con đều kính ơn, mang ơn tất cả các ông bà, cô chú tiền bối, đồng nghiệp từ tất cả các đoàn hát chúng con đã đi qua từ trước tới nay.

Mọi người đã dạy cho chúng con đạo đức làm nghề, làm người. Con cúi lạy các mạnh thường quân đã tài trợ cho con có được đêm diễn này".

Sau đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về tiếng hát của mình trong đêm diễn: "Tôi bị khan tiếng mấy lâu nay, mới hôm qua còn tắt tiếng không nói được, nên rất lo. Tôi đã định cáo lỗi quý khán giả vì sức khỏe không cho phép. Do tôi nhiều việc, đi hát nhiều, tập luyện gấp quá, tập đến khuya, lại mắc mưa và chạy đôn đáo lo cho đêm diễn. Không chỉ mình tôi mà cả đoàn đều bệnh hết, ai cũng phải cố gắng.

Tôi mong rằng Tổ nghiệp thương độ cho anh em trong đoàn được khỏe mạnh, diễn tốt. Tôi cũng mong khán giả thương bỏ qua cho chúng tôi".

Tú Sương tên thật là Lê Tú Sương, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1977, là con gái thứ hai của đôi vợ chồng nghệ sĩ tuồng cổ Trường Sơn - Thanh Loan.

Chị cả Ngọc Nga và em gái Lê Thanh Thảo của cô cũng đều theo nghề hát. 3 chị em cô là hậu duệ 5 đời của nghệ nhân hát bội Vĩnh - Xuân, cháu cố của nghệ sĩ tài danh Bầu Thắng, cháu ngoại của nghệ sĩ bậc thầy Minh Tơ - Bảy Sự, cháu nội của nghệ nhân đánh trống Bảy Đực.

Hiện nay, Tú Sương đang là đào chánh của Đoàn Thắp sáng Niềm tin – trực thuộc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cô đã hát qua các vở: Hoa Vương Tình Mộng, Phước Lộc Thọ, Máu nhuộm sân chùa và Đứa con họ Triệu. Đặc biệt với vai Trần Thị Dung trong vở cải lương lịch sử Dấu Ấn Giao Thời, Tú Sương đã đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2009.